الأسهم الأمريكية تتراجع الأثنين وسط تجاهل المستثمرين المحفزات الطارئة

تراجعت الأسهم الأمريكية الأثنين وسط تركيز المستثمرين على التزايد المتسارع في أعداد حالات فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة متجاهلين تعهدات بنك الاحتياط الفيدرالي بشراء سندات بأحجام غير محدودة وإتاحة العديد من تسهيلات الإقراض الطارئة بغية ضخ الائتمان داخل الاقتصاد.

وصدر مؤخرا بيان استثنائي لبنك الاحتياط الفيدرالي وسط استمرار شعور المستثمرين بأن الحكومة لا تبالي باتخاذ تدابير لمواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 510 نقطة أو بنسبة 3% ليصل إلى 18,664 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 62 نقطة أو بنسبة 2,6% ليصل إلى 2,243 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 34 نقطة أو بنسبة 0.6% ليصل إلى 6,845 نقطة.

وتحولت جميع التداولات في بورصة نيويورك لتصبح إلكترونية اليوم الاثنين للمرة الأولى في تاريخها.

وقال بنك الاحتياط الفيدرالي أنه سيتخذ أقوى إجراء تحفيزي على الإطلاق بإعلانه شراء سندات الخزانة و أدوات الدين المدعومة بقروض الرهن العقاري بأحجام غير محدودة عند الضرورة.

وكان بنك الاحتياط الفيدرالي قد قرر سابق تحديد حد لمشتريات الأصول عند 700 مليار دولار.

وقرر البنك المركزي الأمريكي كذلك تدشين العديد من تسهيلات الإقراض العاجلة بغية دعم أسواق ائتمان الشركات وسندات المحليات وأدوات الدين المدعومة بأصول.

ارتفاع حالات فيروس كورونا

وبرغم هذا لا يزال المستثمرين يشعرون بالقلق تجاه تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال حاكم ولاية نيويورك اندرو كيومو أن أعداد الحالات المؤكدة في ولاية نيويورك قفزت إلى أكثر من 20 ألف حالة.

وأوضح راندي فريدريك العضو المنتدب لدى شركة شواب سنتر للأبحاث المالية أن التعافي قصير الأجل يتحقق في الأسواق في كل مرة يقرر فيها بنك الاحتياط الفيدرالي تمرير المزيد من المحفزات.

ويتوقع محافظ البنك المركزي الأمريكي في سانت لويس صعود البطالة الأمريكية إلى مستوى 30% خلال الأشهر القادمة مع مواصلة جهود التصدي لعدوى فيروس كورونا.

تراجع سهم جنرال اليكتريك

وهبط سهم شركة جنرال اليكتريك بنسبة 5.4%.

وذلك بعد أن قالت الشركة أن وحدة الطيران التابعة لها تخطط للتخلص من 10% من قوتها العاملة.

وذلك في ظل تسبب فيروس كورونا في الانكماش المتسارع لرحلات الطيران.

وارتفع سهم شركة بي.سي.جي للمرافق بنسبة 14.2%، وذلك بعد أن قالت الشركة أنها نجحت في تسوية جميع الاتهامات المرتبطة بحريق معسكر عام 2018.

وقالت شركة بيونج أنها ستعلق انتاج مصانعها بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر بدء وقف الإنتاج يوم 25 مارس. وبرغم هذا ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 8.3%.

