بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تتراجع الأثنين وسط انتظار صدور تقارير اقتصادية مهمة هذا الأسبوع

كانت شركات الطاقة أكبر الخاسرين
أيمن عزام 2:02 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 2:02 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الاثنين مع توقف المستثمرين مؤقتا عن تقييم شهر نوفمبر قبل صدور تقارير اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وهبطت تسعة من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

 وكانت الطاقة أكبر الخاسرين في التعاملات المبكرة.

انتظار تقارير اقتصادية مهمة

 وتراجعت شركات النفط الكبرى بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس ما بين 1.8٪ و 2.5٪ ، متتبعة تراجع أسعار النفط الخام.

تصدرت IHS Markit المكاسب في مؤشر S&P 500 بعد أن وافقت S&P Global العملاقة للبيانات على شراء مزود المعلومات المالية في صفقة بقيمة 44 مليار دولار ، والتي ستكون أكبر استحواذ للشركات في عام 2020.

اقرأ أيضا  «الحديد والصلب» تؤسس شركة مستقلة بالمحاجر برأسمال 195 مليون جنيه

قال المحللون إن إعادة موازنة المحافظ في نهاية الشهر لعبت أيضًا دورًا في تراجع تعاملات يوم الاثنين حيث يستفيد المستثمرون من المكاسب بعد شهر قوي تميز بتحديثات لقاحات COVID-19 .

وينعش هذا آمال تحقيق رواج اقتصادي سريع العام المقبل.

أدى التناوب في القطاعات التي يُعتقد أنها توفر عوائد أفضل برغم الركود مثل الطاقة والصناعة والمالية إلى تحسين أداء مؤشر S&P 500 في نوفمبر.

يسير مؤشر داو جونز على الطريق الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ عام 1987.

قال كيث بوكانان ، كبير مديري المحفظة في GLOBALT في أتلانتا إن اكتشاف لقاح سيمكن للسكان البدء في العودة إلى طبيعتهم”.

اقرأ أيضا  الشرقية للدخان تشترى 5 ملايين سهم خزينة فى البورصة المصرية

وأضاف: “السؤال هو ما إذا كانت آلية التطلع إلى المستقبل قوية بما يكفي لتجاوز ما يبدو أنه فيروس لا يلين والتحديات التي يمثلها للأنشطة اليومية للاقتصاد.”

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 291.37 نقطة ، أو 0.93٪ إلى 29619.00 .

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 17.63 نقطة ، أو 0.48٪ إلى 3622.08.

وهوى مؤشر ناسداك المركب 25.15 نقطة أو 0.22٪ إلى 12182.56 بعد أن سجل أعلى مستوى له في بداية الجلسة.

كانت التكنولوجيا والرعاية الصحية هما القطاعان الوحيدان اللذان تم تداولهما على ارتفاع.

قال وزير الصحة الأمريكي ، أليكس عازار ، يوم الاثنين ، إن أول لقاحين ضد فيروس كورونا الجديد يمكن إتاحتهما للأمريكيين قبل عيد الميلاد.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية ترتفع الجمعة وسط تسجيل مستويات قياسية جديدة

كشفت موديرنا عن خطط للتقدم بطلب للحصول على تصريح طارئ من الولايات المتحدة وأوروبا للقاح COVID-19.

وذلك بعد أن أظهرت النتائج الكاملة لدراسة أن اللقاح كان فعالا بنسبة 94.1٪ ، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 16٪.

تراجعت شركة Macy’s Inc و Kohl’s Corp بنسبة 4 ٪ لكل منهما حيث ظهر المتسوقون المقنعون بأعداد أقل في تجار التجزئة الأمريكيين الرئيسيين يوم الجمعة الأسود.

و أدت الصفقات المبكرة عبر الإنترنت والمخاوف بشأن الارتفاع في حالات COVID-19 إلى إضعاف الحماس لرحلات مراكز التسوق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

جني الأرباح يدفع الأسهم الأوروبية للتراجع الأثنين

أيمن عزام 11:35 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 30-11-2020

رجب عزالدين 8:37 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

الجيزة العامة للمقاولات تتعاقد على مشروع بالمنيا بقيمة 190 مليون جنيه

رجب عزالدين 8:14 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

محللون : البورصة مرشحة للتحرك العرضي بين مستويات 10850- 11000 نقطة غدًا الثلاثاء

مصطفى طلعت 7:44 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

بنك القاهرة يتقدم بمستندات تجزئة 1.31 مليار سهم إلى البورصة المصرية

رجب عزالدين 7:27 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

البورصة المصرية تغلق على تأرجح وحجم تداولات 1.8 مليار جنيه

رجب عزالدين 5:57 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20