الأسهم الأمريكية تتراجع الأثنين وسط انتظار صدور تقارير اقتصادية مهمة هذا الأسبوع

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الاثنين مع توقف المستثمرين مؤقتا عن تقييم شهر نوفمبر قبل صدور تقارير اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وهبطت تسعة من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وكانت الطاقة أكبر الخاسرين في التعاملات المبكرة.

انتظار تقارير اقتصادية مهمة

وتراجعت شركات النفط الكبرى بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس ما بين 1.8٪ و 2.5٪ ، متتبعة تراجع أسعار النفط الخام.

تصدرت IHS Markit المكاسب في مؤشر S&P 500 بعد أن وافقت S&P Global العملاقة للبيانات على شراء مزود المعلومات المالية في صفقة بقيمة 44 مليار دولار ، والتي ستكون أكبر استحواذ للشركات في عام 2020.

قال المحللون إن إعادة موازنة المحافظ في نهاية الشهر لعبت أيضًا دورًا في تراجع تعاملات يوم الاثنين حيث يستفيد المستثمرون من المكاسب بعد شهر قوي تميز بتحديثات لقاحات COVID-19 .

وينعش هذا آمال تحقيق رواج اقتصادي سريع العام المقبل.

أدى التناوب في القطاعات التي يُعتقد أنها توفر عوائد أفضل برغم الركود مثل الطاقة والصناعة والمالية إلى تحسين أداء مؤشر S&P 500 في نوفمبر.

يسير مؤشر داو جونز على الطريق الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ عام 1987.

قال كيث بوكانان ، كبير مديري المحفظة في GLOBALT في أتلانتا إن اكتشاف لقاح سيمكن للسكان البدء في العودة إلى طبيعتهم”.

وأضاف: “السؤال هو ما إذا كانت آلية التطلع إلى المستقبل قوية بما يكفي لتجاوز ما يبدو أنه فيروس لا يلين والتحديات التي يمثلها للأنشطة اليومية للاقتصاد.”

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 291.37 نقطة ، أو 0.93٪ إلى 29619.00 .

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 17.63 نقطة ، أو 0.48٪ إلى 3622.08.

وهوى مؤشر ناسداك المركب 25.15 نقطة أو 0.22٪ إلى 12182.56 بعد أن سجل أعلى مستوى له في بداية الجلسة.

كانت التكنولوجيا والرعاية الصحية هما القطاعان الوحيدان اللذان تم تداولهما على ارتفاع.

قال وزير الصحة الأمريكي ، أليكس عازار ، يوم الاثنين ، إن أول لقاحين ضد فيروس كورونا الجديد يمكن إتاحتهما للأمريكيين قبل عيد الميلاد.

كشفت موديرنا عن خطط للتقدم بطلب للحصول على تصريح طارئ من الولايات المتحدة وأوروبا للقاح COVID-19.

وذلك بعد أن أظهرت النتائج الكاملة لدراسة أن اللقاح كان فعالا بنسبة 94.1٪ ، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 16٪.

تراجعت شركة Macy’s Inc و Kohl’s Corp بنسبة 4 ٪ لكل منهما حيث ظهر المتسوقون المقنعون بأعداد أقل في تجار التجزئة الأمريكيين الرئيسيين يوم الجمعة الأسود.

و أدت الصفقات المبكرة عبر الإنترنت والمخاوف بشأن الارتفاع في حالات COVID-19 إلى إضعاف الحماس لرحلات مراكز التسوق.