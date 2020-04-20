الأسهم الأمريكية تتراجع الأثنين تحت ضغط من انهيار أسعار البترول

تراجعت الأسهم الأمريكية الاثنين بعد تراجع أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق في ظل اضطرار المتعاملين لسداد أموال نظير تفريغ الخام.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز لأسهم شركات الطاقة بعد هبوط أسعار عقود غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مايو إلى السالب.

وأقبل البائعون على دفع 37.63 دولار للبرميل إلى المتعاملين نظير الشراء، حسب وكالة رويترز.

وتراجع الطلب على خام البترول في ظل بقاء مليارات الناس داخل البيوت ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وهبط مؤشر الطاقة بنسبة 45% مسجلا أسوأ أداء من بين مؤشرات القطاعات ال11.

ومقابل هذا، ارتفع سهم شركة أمازون بنسبة 0.8% ونيتفلكس بنسبة 3.4%.

واستفادت هذه الشركات من الطلب الإضافي الناجم عن جلوس ملايين الناس داخل منازلهم خوفا من جائحة كورونا.

وقفز مؤشر ستاندر اند بورز 500 بأكثر من 25% صعودا من القاع الذي بلغه في شهر مارس، بدعم من حزمة المحفزات الحكومية المقدرة ب 2 تريليون دولار المخصصة لتحفيز الاقتصاد.

ولا يزال المؤشر الاسترشادي متراجعا بنسبة 17% نزولا قمته القياسية التي بلغها في فبراير الماضي.

تحذيرات من كساد عميق

وحذر المحللون من كساد اقتصاد عميق ناتج عن وقف نشاط الأعمال وتسريح الملايين.

ولامست طلبات الحصول على إعانات البطالة مستوى 22 مليون طلب في أربعة أسابيع حتى 11 أبريل. وتوقع المحللون زيادة هذه الطلبات بنحو 5 مليون طلب.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.44% ليصل إلى 23,65.44 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 1.79% ليصل إلى 2,823.16 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.03% ليصل إلى 8,560.73 نقطة.

وارتفع سهم شركة أي.بي.أم بنسبة 0.5% بعد تراجع أرباحها في الإيرادات الفصلية مقارنة بالتوقعات لكنها تخطت مستهدفات الربح.

