الأسهم الأمريكية تتراجع الأثنين بقيادة مؤشر ناسداك

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الإثنين، مع انخفاض مؤشر ناسداك بأكثر من 1٪ حيث استبدل المستثمرون شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل بالأسهم المرتبطة بالنمو الاقتصادي وسط تزايد الثقة في التعافي، بحسب وكالة رويترز.

تراجع مؤشر ناسداك

وتراجعت أسماء شركات النمو الضخمة مثل شركة ألفابت و مايكروسوفت وأمازون وفيس بوك وأبل ما بين 1.2٪ و 2.9٪. وانخفض صانعو الرقائق 1.3٪ حيث هدد النقص المتزايد في الطاقة في الصين بكبح الإنتاج.

أدى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو المستويات التي تم بلوغها آخر مرة في يونيو إلى زيادة الضغط على أسهم التكنولوجيا ، بالنظر إلى أنه سيتم خصم أرباحها المستقبلية مقارنة بالعوائد المرتفعة على الديون بسبب زيادة معدلات الإقراض.

من ناحية أخرى ، ارتفعت أسهم البنوك الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 2.2٪ ، بينما قفزت في قطاع الطاقة ، ودفعت الأسهم الصناعية مؤشر داو القيادي للأعلى بمقدار 188.86 نقطة ، أو 0.54٪ ، عند 34986.86.

انتقل المستثمرون إلى الأسهم ذات القيمة والدورة الاقتصادية من أسماء ذات نمو ثقيل في مجال التكنولوجيا بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أنه قد يبدأ في إلغاء برنامج شراء السندات بحلول نوفمبر ، وقد يرفع أسعار الفائدة في عام 2022.

التخلف عن سداد سندات إيفرجراند

على الرغم من أن التشديد النقدي كثيرًا ما يُنظر إليه على أنه عبء على الأسهم ، إلا أن بعض المستثمرين ينظرون إلى موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه تصويت على الثقة في الاقتصاد الأمريكي.

انخفض مؤشر قيمة أس آند بى 500 بنسبة 0.5٪ حتى الآن هذا الشهر ، لكنه لا يزال يتفوق على نظيره في النمو. ومع ذلك ، فإن مؤشر أس آند بى 500 القياسي في طريقه لكسر سلسلة مكاسبه التي استمرت سبعة أشهر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع ضرائب الشركات المحتملة والتخلف عن سداد سندات إيفرجراند الصينية.

في الساعة 9:44 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، تراجعت الأسهم الأمريكية مع انخفاض مؤشر أس ىند بى 500 بمقدار 13.36 نقطة أو 0.30٪ عند 4442.12 ، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 162.58 نقطة أو 1.08٪ إلى 14885.12.

بعد الارتفاع القوي في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية في الولايات المتحدة في أغسطس ، سيراقب المستثمرون الآن مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية ، بما في ذلك تقرير التضخم ومؤشر التصنيع ISM هذا الأسبوع لقياس وتيرة الانتعاش ، فضلاً عن المحادثات بين الحزبين حول رفع 28.4 تريليون دولار سقف الديون.