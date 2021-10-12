الأسهم الأمريكية تتباين الثلاثاء وسط ارتفاع أسعار السلع

تذبذب أداء الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الثلاثاء لتستقر بعد انخفاض اليوم السابق، حيث يراقب المستثمرون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل انتظار بيانات التضخم الأمريكي المنتظر الإعلان عنه غدا، مع موسم أرباح الشركات.

ارتفاع أسعار السلع

ويذكر أنه ارتفعت مؤشرات ستاندرز أند بورز S&P 500 والداو جونز Dow وناسداك المركب Nasdaq بعد جرس الافتتاح مباشرة. وحامت العقود الآجلة للخام الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى لها في سبع سنوات، مع قيود العرض وارتفاع الطلب على الوقود مما دفع الأسعار إلى الارتفاع على مدى الأسابيع السبعة الماضية على التوالي.

وبالنسبة للمستثمرين، يهدد الارتفاع الأخير الواسع في أسعار السلع بممارسة مزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات.

وتتصارع الشركات بالفعل مع مجموعة من تحديات جانب العرض، بما في ذلك ازدحام الموانئ وندرة العمالة، والتي من المتوقع أن تؤثر على نمو الأرباح مع اقتراب موسم أرباح الربع الثالث في وقت لاحق من هذا الأسبوع وعلى مدار الشهر المقبل.

وفي الساعة 3:00 م بتوقيت جرينتش، يتباين أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية، إذ صعد مؤشر الداو جونز الصناعي بنسبة 0.03% أو بمقدار 10.35 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرز أند بورز S&P 500 بحوالي 0.11% أو ما يمثل 4.75 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب قليلا بنسبة 0.05% أو نحو 8.54 نقطة.