الأسهم الأمريكية تتباين الثلاثاء بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص سقف الدين

ارتفعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء باستثناء مؤشر داو جونز، بعد أن توصلت إدارة الرئيس جو بايدن والمشرّعون الجمهوريون إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الديون، يوم السبت الماضي.

أداء الأسهم الأمريكية

وفي تمام الساعة 8:04 مساءا بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.0% بما يعادل 0.07 ، إلى 4,205.52، بينما تقدم مؤشر «ناسداك» المركب 0.44 % إلى 13,032.71 نقطة.

أما مؤشر داو جونز الصناعي، فتراجع 0.15% إلى 33,041.30 نقطة.

توصل بايدن، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب كيفن مكارثي، إلى اتفاق لرفع سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المقرر أن يصوت الكونجرس على التشريع في وقت مبكر، الأربعاء.

ولم يشر المشرعون إلى أنهم يعتزمون العودة إلى الكابيتول هيل مبكراً للعمل على الصفقة.

وهناك حاجة إلى دعم كل من الجمهوريين والديمقراطيين لتمرير الاتفاق.

وتأتي الاتفاقية قبل أيام قليلة مما يسمى ب«التاريخ X» في 5 يونيو، وهو أقرب تاريخ أشارت فيه وزارة الخزانة إلى أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد التزامات الديون.

وتسببت المفاوضات الطويلة بين البيت الأبيض وقادة الكونجرس في إثارة مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث تقصير في سداد ديون الولايات المتحدة.

وعانت «وول ستريت» بالفعل من التضخم المستمر والأزمة المصرفية هذا العام.

مكاسب شركة إنفيديا

وحققت شركة «إنفيديا» قيمة سوقية تريليون دولار، الثلاثاء، بعد أن كسب السهم 5.90% إلى 412 دولاراً، ما يشير إلى دخول لوشيك لنادٍ صغير معظم أعضائه من شركات التكنولوجيا.

وعلى سهم «إنفيديا» الحفاظ على قيمته فوق 404.86 دولار للاحتفاظ باللقب التريليوني.

وارتفعت أسهم صانعة الرقائق الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات. إلى ذلك، ارتفعت أسهم «تيسلا» 5%، بعد وصول ماسك إلى الصين ولقائه مسؤولين صينيين