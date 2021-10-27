الأسهم الأمريكية تتباين الأربعاء وسط توقعات قوية من مايكروسوفت

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية فى وول ستريت في بداية تعاملات الأربعاء، وقاد مؤشر ناسداك المكاسب بعد أن دعمت توقعات قوية من مايكروسوفت التفاؤل بشأن موسم أرباح الربع الثالث.

توقعات قوية من مايكروسوفت

ومقابل هذا، أضر انخفاض أسعار النفط بأسهم شركات الطاقة، وفقا لوكالة رويترز.

قفزت شركة مايكروسوفت بنسبة 3.6٪ بعد أن توقعت نهاية قوية لهذا العام ، بدعم من أعمالها السحابية المزدهرة.

وصعدت شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل بنسبة 3.3٪ بعد الإبلاغ عن أرباح ربع سنوية قياسية نتيجة زيادة مبيعات الإعلانات.

أهتزت الأسواق الشهر الماضي بفعل المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ، واحتمال ارتفاع ضرائب الشركات وخطط الاحتياطي الفيدرالي للتناقص، لكن تقارير الأرباح المتفائلة عززت المعنويات في أكتوبر ، مما ساعد على دفع إس آند بى 500 ومؤشر داو جونز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا الأسبوع.

قادت أسهم الطاقة والمواد الانخفاضات القطاعية لمؤشر إس آند بى 500 ، متتبعةً انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وتراجعت البنوك الكبرى مثل بنك أوف أمريكا و جى بى مورجان على منحنى العائد في الولايات المتحدة.

وفي التداولات الصباحية اليوم ،تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 33.66 نقطة ، أو 0.09٪ ، عند 35723.22 ، وارتفع مؤشر إس آند بى 500 1.19 نقطة أو 0.03٪ عند 4575.98 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 59.99 نقطة أو 0.39٪ إلى 15295.70 نقطة.

صعود أسهم ماكدونالدز

ارتفعت أسهم شركة ماكدونالدز كورب بنسبة 1.9٪ بعد أن أعلنت شركة الوجبات السريعة عن مبيعات فصلية متفائلة في نفس المتاجر ، بينما ارتفعت أسهم شركة كوكاكولا كو بنسبة 2.1٪ بعد أن رفعت الشركة المصنعة للمشروبات توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

تراجعت شركة فيزا بنسبة 4.4 ٪ حيث خيمت توقعاتها «المحافظة» لعام 2022 على أرباح الربع الرابع التي جاءت أفضل من المتوقع.

اقترح العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ رون وايدن ما يسمى بضريبة المليارديرات التي تتطلب من المليارديرات الأمريكيين دفع ضريبة على المكاسب غير المحققة من أصولهم.

انخفضت أسهم شركة تكساس إنسترومنتس بنسبة 6.0 ٪ بعد أن توقعت إيرادات ربع سنوية فاترة حيث تكافح شركة تصنيع الرقائق مع قيود سلسلة التوريد في صناعة أشباه الموصلات.

تراجعت شركة روبن هود ماركتس بنسبة 9.7٪ بعد أن أعلن وسيط التجزئة عن عائدات متشائمة للربع الثالث حيث انخفضت مستويات التداول للعملات المشفرة بما في ذلك دوجكوين.