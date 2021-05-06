الأسهم الأمريكية تتباين الأربعاء وتراجع مؤشر ناسداك

ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي لمستوى قياسي جديد في ختام تعاملات الأربعاء، بينما تخلى مؤشر ناسداك عن مكاسبه المبكرة وأغلق على انخفاض.

وواصلت أسهم الطاقة والموارد الأساسية زخما بدأته الأسبوع الجاري لتقود المكاسب من بين قطاعات مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وقادت المرافق والعقارات الدفاعية التراجعات القطاعية.

تراجع مؤشر ناسداك

وتعافى مؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات صعودا من موجة بيعية الثلاثاء. وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة بما في ذلك شركة أمازون وفيسبوك والفابيت.

ودفعت البيانات الاقتصادية والأرباح القوية مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك لبلوغ مستويات قياسية الأسبوع الماضي لكن الأسواق تأرجحت وسط تزايد المخاوف بخصوص صعود التضخم واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وتسارعت الموجة البيعية لأسهم التكنولوجيا الثلاثاء بعد أن اشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الحاجة لزيادة أسعار الفائدة حال صعود معدلات التضخم.

وأظهرت تقرير الوظائف القومي تزايد كشوف مرتبات القطاع الخاص الأمريكي في أبريل وسط مسارعة الشركات لتعزيز الانتاج وسط انتعاش الطلب بدعم من الدعم الحكومي الضخم وصعود التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

وهبط سهم شركة بيونج بعد أن طلب مسئولي السلامة الجوية الامريكية من الشركة توفير تحليل حديث يظهر عدم تأثر الأنظمة الثانوية للطائرات طراز ماكس 737 بمشاكل كهربية تخص الهبوط.

وقفزت أسهم شركة تي.موبيل الأمريكية بعد أن رفعت توقعاتها بخصوص صافي الإضافات السنوية للمشتركين الذين يدفعون بعد الحصول على الخدمة.

و ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% أو 97 نقطة ليسجل إغلاقا قياسيا عند 34.230 ألف نقطة.

وصعد مؤشر “S&P 500” بنسبة هامشية بلغت 0.07% أو 3 نقاط عند 4167 نقطة.

وانخفض “ناسداك” بنحو 0.4% أو 51 نقطة ليسجل 13.582 ألف نقطة.