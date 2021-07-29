الأسهم الأمريكية تتباين الأربعاء وتراجع شركة أبل

استقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في ختام تعاملات الأربعاء، وسط تراجع شركة أبل، وظل المؤشر بعيدا عن قيعانه خلال الجلسة بعد أن قال بنك الاحتياط الفيدرالي إن التعافي الاقتصادي الأمريكي يظل سائرا على الطريق السليم.

تراجع شركة أبل

وقال رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لا يزال بعيدا عن دراسة رفع أسعار الفائدة.

وهبطت أسهم شركة عملاق التكنولوجيا أبل بنسبة 1.2% بعد أن توقعت تباطؤ نمو الإيرادات.

وفي مؤتمرر صحفي انعقد عقب إصدار بيان السياسة الجديدة من الاحتياطي الفيدرالي، قال باول أيضا إن سوق الوظائف الأمريكي لا يزال بحاجة للتعافي قبل أن يحين موعد سحب الدعم الاقتصادي الذي أقره البنك المركزي الأمريكي في ربيع عام 2020 بغرض مكافحة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتخوف المستثمرون من درجة تأثر خطة البنك المركزي بارتفاع التضخم وارتفاع حالات كوفيد-19 للحد الذي يدفعه إلى سحب المحفزات.

وارتفع مؤشر ناسداك في الختام ولامس سهم ألفابيت الشركة الأم لجوجل قمم قياسية وسط قفزة في الانفاق على الإعلانات ساعدت على تسجيل نتائج فصلية قياسية. وارتفع السهم بنسبة 3.2% في الختام.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 127.59 نقطة أو بنسبة 0.36% ليصل إلى 4,400.64 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك 102.01 نقطة أو بنسبة 0.7% ليصل إلى 14,762.58 نقطة.

وهبط سهم شركة مايكروسوفت كورب بنسبة 0.1%، على الرغم من أن انتعاش الخدمات السحابية ساعد الشركة على تخطي توقعات حي المال في وول ستريت بخصوص الإيرادات والأرباح.