بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تتباين الأثنين وسط أنباء سلبية عن صندوق للتحوط

تقلصت الخسائر بفعل موجة تفاؤل بشأن الاقتصاد
أيمن عزام 2:00 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21 2:00 ص, الثلاثاء, 30 مارس 21

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أنهى المؤشر ستاندرد أند بورز 500  التداول الاثنين على تراجع طفيف مع هبوط أسهم البنوك وسط تحذيرات من خسائر محتملة بسبب تخلف صندوق للتحوط عن سداد طلبات لتغطية الهامش، في حين تقلصت الخسائر بفعل موجة تفاؤل بشأن الاقتصاد، وذلك بحسب رويترز.

أنباء سلبية عن صندوق للتحوط


وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 104.61 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 33177.49 نقطة، مع صعود أسهم شركة بيونج لصناعة الطائرات بنسبة 2.3 بالمئة.

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وذلك بعد أن توصلت الشركة لاتفاق مع شركة ساوثويست إيرلاينز بشأن الطائرة طراز ماكس 737.

 و انخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 3.45 نقطة، أو 0.09 بالمئة، ليغلق عند 3971.09 نقطة.


وأنهى المؤشر ناسداك المجمع جلسة التداول منخفضا 79.08 نقطة، أو 0.6 بالمئة، إلى 13059.65 نقطة. ويتجه ناسداك إلى تسجيل أول هبوط شهري في خمسة أشهر.

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وتكبد بنكي نومورا وكريدي سويس خسائر بمليارات الدولارات بعد أن ابتعد صندوق تحوط أمريكي عن الامتثال لطلبات تغطية الهوامش.

وتراجعت أسهم بنوك أمريكية كبرى جنبا إلى جنب مع بنوك أقليمية بفعل هذه الأنباء.

وهبطت أسهم شركة ديسكفري وفياكوم سي.بي.سي وبيداو وفي.آي.بي.شوب لتواصل نزيف الخسائر.

واتجه مؤشر ناسداك لتسجيل أول تراجع شهري له خلال خمسة أشهر.

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بقلم أيمن عزام

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