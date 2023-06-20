الأسهم الألمانية تتصدر الخسائر في أوروبا

تصدرت الأسهم الألمانية الخسائر بين البورصات الأوروبية اليوم الثلاثاء، مع هبوط سهم لانكسيس للكيماويات المتخصصة بعد خفض الشركة لتوقعاتها، كما لم ينجح خفض متواضع لأسعار الفائدة في الصين في رفع معنويات المستثمرين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.3%، بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، مواصلا الابتعاد عن المستوى المرتفع القياسي الذي سجله يوم الجمعة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

وهوى سهم لانكسيس 15.4 %إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام بعد أن خفضت الشركة الألمانية توقعات الأرباح الأساسية للربع الثاني والعام بأكمله قائلة إنها لا تتوقع انتعاش الطلب في يونيو مع استمرار العملاء في خفض المخزون.

وهبط مؤشر قطاع الكيماويات 1.7 ليتصدر خسائر القطاعات.

وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض يوم الثلاثاء، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الخفض قد يكون متواضعا لدرجة لا تمكنه من تحفيز التعافي الاقتصادي البطيء، وينتظرون حزمة تحفيز أوسع.

فيما عزز سهم سانوفي أسهم قطاع الرعاية الصحية بارتفاعه 2.5 %.