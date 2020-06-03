الأسماك الأكثر طلباً.. وتراجع الإقبال على اللحوم والدواجن

أكدت الشُعب النوعية بالغرف التجارية منهم تجار الثروة الداجنة والقصابين والأسماك، استمرار الطلب على الأسماك ، لا سيما الرنجة والفسيخ، وهدوء الطلب الدواجن واللحوم، رغم انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، متوقعين انتعاش معدلات الطلب عليهما خلال 10 أيام المقبلة.

تشهد أسعار الدواجن تراجعا طفيفًا، وبلغت 29 إلى 30 جنيهًا للكيلو، مقابل 32 جنيهَا الكيلو قبل العيد، بينما يبلغ سعر الكيلو فى المزرعة 25 جنيهاً، وبلغ سعر كارتونة البيض بين 30 إلى31 جنيه، طبقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أضاف السيد لـ»المال» أن الطلب على الدواجن يشهد حالة من الهدوء عقب شهر رمضان وعيد الفطر، نظرًا لارتفاع استهلاك المواطنين خلال تلك الفترة.

توقع رئيس شعبة الثروة الداجنة انتعاش معدلات الطلب على شراء الدواجن والبيض خلال 10 أيام المقبلة، لا سيما مع استمرار أزمة فيروس كورونا، وبقاء المواطنين فى المنازل لفترات أطول من المعتاد.

أضاف محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ»المال» إن الطلب على اللحوم يشهد تراجعاً، مؤكدا أن أغلب المحال لا زالت مغلقة فى ظل هدوء الطلب فى السوق.

أشار إلى أن أسعار اللحوم مستقرة بين 120 إلى 160 جنيهًا للكيلو الكندوز والضاني، وبين 100 إلى 120 جنيهًا للجملي.

قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة تجار الأسماك، إنه رغم اعتياد المستهلكين على تناول الأسماك وبخاصة الرنجة والفسيخ خلال العيد، إلا أن هذا الموسم شهد الطلب عليهما فى هذا الموسم انخفض %20 مقارنة بالمعدلات الطبيعية قبل أزمة كورونا.

لكنه أكد أنه رغم ذلك فإن هناك استمرارية فى الطلب على شراء الأسماك ولكن بمعدلات متذبذبة.

تستقر أسعار الأسماك حالياً بين 20 إلى 40 جنيهًا لكيلو الرنجة، و70 إلى 100 جنيه لكيلو الفسيخ فى أسواق الجملة.

أضاف أن أسعار البلطى بين 18 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وبين 25 إلى 55 جنيهًا لكيلو البورى.