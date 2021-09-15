الأسكندرية للزيوت والصابون تستهدف زيادة تواجدها بالسوق الأفريقية

التعاقد على تصدير 200 طن «عباد» إلى بوروندى.. والتفاوض على توريد منتجات أخرى لجنوب السودان

كشف المهندس محمود دويدار العضو المنتدب الفنى لشركة الأسكندرية للزيوت والصابون، احدى الشركات التابعة لوزارة التموين، أن شركته تستهدف اقتحام الأسواق الأفريقية وزيادة تواجد منتجاتها بها خلال المرحلة المقبلة،وخاصة منتجات زيوت، ومنظفات، وصابون.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية شاركت فى معرض صنع فى مصر بجنوب السودان وذلك من خلال شركاتها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال دويدار فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» إنه تم الاتفاق على تصدير زيوت ومنظفات لدولة جنوب السودان، ويتم حاليا بحث الكميات المستهدف توريدها، إضافة إلى أنه تم الإتفاق مع دولة بوروندى على تصدير 200 طن زيت عباد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف دويدار أنه تم تصدير أول شحنة زيت صويا إلى دولة لبنان بكمية 200 طن، وذلك بداية شهر سبتمبر الجارى، كما أنه يتم تصدير منظفات وصابون إلى دول سوريا ولبنان والعراق وتركيا بمعدل يتراوح من 350 إلى 400 طن شهرياً.

يذكر أن حجم إنتاج شركة الأسكندرية للزيوت والصابون من المنظفات والصابون يصل إلى 12 ألف طن، ونحو 15 ألف طن زيوت شهريا.

و قال دويدار إنه يتم توفير كافة احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بنوعيها 1 لتر، و800 مللى جرام، نافيا وجود عجز فى الكميات التى يتم توريدها إلى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت فى يونيو الماضى بطرح نوعين من الزيت على قائمة السلع التموينية، زنة 1 لتر بسعر 21 جنيها، وزنة 800 مللى بسعر 17 جنيها.

وأشار دويدار إلى أنه يتم إنتاج نحو 15 الف طن زيوت شهريا، منها 13 ألف طن شهرياً لصالح المنظومة التموينية، و 2000 طن الأخرى يتم توجيهها للسوق الحرة والتصدير.

وأوضح العضو المنتدب الفنى لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون أن الطاقة التخزينية للشركة من الزيوت الخام المحلية والمستوردة تبلغ 24 الف طن، ويتم تكريرها بشكل مستمر لتوفير احتياجات المواطنين من الزيوت.

يذكر أن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تأسست عام 1963 وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهى مملوكة بالكامل للشركة القابضة.