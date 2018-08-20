الأسعار ومشكلات الاستيراد تحرم 27 سيارة من البيع بالنصف الأول

أحمد شوقى
شهدت سوق السيارات غيابًا لـ 27 طرازًا عن البيع خلال النصف الأول من 2018؛ رغم نجاح هذه المجموعة من السيارات فى تسجيل مبيعات لها خلال الفترة المناظرة من 2017.
يعود ذلك بشكل رئيسى إلى زيادات الأسعار غير المسبوقة التى شهدتها السوق والتي دفعت العديد من الطرازات لمستويات سعرية تقترب فيها من سيارات تعتبر أفضل من الناحية الفنية؛ بالإضافة إلى مشكلات الاستيراد وما يرتبط بها من العلاقة بين الوكلاء المحليين والشركات العالمية، بما تشمله من فسخ تعاقدات أو توقف عن التوريد وغيرها.
ومن بين الحالات البارزة فى هذا الصدد بيجو التى لم تشهد مبيعات من جانب الوكيل لشبكة موزعيه خلال النصف الأول؛ وذلك على خلفية فسخ تعاقد بيجو العالمية وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات الوكيل السابق للعلامة الفرنسية ثم التعاقد مع شركتي المنصور المصرية وسكوب الإماراتية لتولي وكالة بيجو بمصر.
يضاف إلى ذلك؛ أن بعض هذه السيارات لا تتوافر في مصر بشكل دائم وإنما تباع بنظام الطلبات الخاصة حيث يقوم الوكيل بحجزها وفى حالة عدم وجود الحجوزات لا يتم الاستيراد والبيع.
يقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن حركة البيع خلال عدة أشهر من النصف الأول لعام 2018 كانت ضعيفة للغاية بالنسبة للسوق بشكل عام؛ بشكل أثر سلبًا على مستوى الطلب على السيارات، كما لجأ بعض الوكلاء لإقرار زيادات كبيرة في رغبة في تعويض خسائر تفاقم تكاليف الاستيراد والتشغيل؛ بشكل أدى إلى تآكل الطلب على بعض هذه السيارات.
ولفت إلى أن إحدى العلامات اليابانية فشلت في تسويق العديد من طرازاتها بشكل أدى إلى عدم قدرتها على البيع بشكل نهائي رغم امتلاكها مجموعة من المنتجات المتنوعة التي تناسب شريحة واسعة من العملاء ورغم الإمكانات الفنية الكبيرة المتاحة لدى سيارات هذه العلامة.
وأوضح أحد موزعي بيجو أن شركة المنصور للسيارات لم تطرح العلامة الفرنسية بشكل فوري عقب انتقال التوكيل إليها رغبة منها في التخلص من المخزون الراكد لدى الموزعين؛ بحيث تتمكن من وضع سياساتها التسعيرية والتسويقية دون ضغوط.
ويوضح الجدول التالي قائمة الـ 27 طرازًا التى لم تبع سيارة واحدة خلال النصف الأول من 2017 وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك.
مسلسل
السيارة
مبيعات النصف الأول 2017 بالوحدة
1
ميتسوبيشي باجيرو
11
2
جاجوار 3 f-pace
13
3
مازدا CX5
1
4
كيا سورنتو
3
5
جيب جراند شيروكي (مستوردة)
5
6
سوزوكي SX4 S-CROSS
39
7
سوزوكي فيتارا
12
8
بيجو 2008
21
9
فيات 500X
2
10
بريليانس S30
1
11
مازدا M6
1
12
جاجوار F type 3
4
13
بيجو 5008
31
14
بيجو 508
52
15
بيجو 3008
38
16
بيجو 301
140
17
بيجو 208
4
18
مازدا 2
35
19
شيفروليه كروز
351
20
بريليانس H530
1
21
أوبل آدم
1
22
أوبل ميريفا
21
23
كيا ريو
130
24
جيلي باندينو
1
25
فيات لينيا
13
26
سوزوكي سويفت هاتشباك
48
27
هيونداي i10
184