الأسعار والمواصفات تحافظان على صدارة السيارات اليابانية

المال خاص:حافظت السيارات اليابانية على صدارتها للسوق حتى نهاية يونيو الماضي؛ لتبلغ مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي 19.8 ألف وحدة مقابل 17.5 ألف خلال الفترة نفسها من 2017.ومع ذلك قد تشهد السوق منافسة قوية بين وكلاء العلامات التجارية الكورية ومنافساتها اليابانية لحسم صدارة السوق خل

المال خاص:

حافظت السيارات اليابانية على صدارتها للسوق حتى نهاية يونيو الماضي؛ لتبلغ مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي 19.8 ألف وحدة مقابل 17.5 ألف خلال الفترة نفسها من 2017.

ومع ذلك قد تشهد السوق منافسة قوية بين وكلاء العلامات التجارية الكورية ومنافساتها اليابانية لحسم صدارة السوق خلال الفترة المتبقية من العام الجاري؛ بعد أن تمكنت السيارات الكورية من تحقيق معدل نمو مرتفع خلال النصف الأول من 2018 بلغت نسبته 78.6% مسجلة 17.3 ألف وحدة مقابل 9.7 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح عبد السلام محمد نائب رئيس رابطة تجار السيارات أن تصدر السيارات اليابانية لمبيعات الملاكي يعود بشكل رئيسي إلى التفوق الفني للمنتجات اليابانية على حساب المنافس الكوري.

وأوضح أن الخيار الأول بالنسبة للعملاء هو المنتج الأوروبي والأمريكي وذلك في حالة توفر الإمكانات المالية اللازمة للشراء؛ وفي حالة افتقادها فإن الأنظار تتوجه مباشرة إلى السيارات اليابانية حيث مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات مثل: تويوتا وميتسوبيشي وسوبارو ونيسان التي تمكنت من تحقيق طفرة في مبيعاتها المحلية مقارنة بالسيارات اليابانية الأخرى حيث تقوم بالتجميع المحلي بما يسهم في طرح سياراتها بأسعار تنافسية نظرًا للاعفاءات التي تحصل عليها على المكونات التي يتم الإفراج عنها مقارنة بالرسوم الكلية المحصلة على السيارات الكاملة.

وأشار إلى أن العميل يدخل في مقارنات واسعة في كثير من الحالات بين المنتج الياباني والكوري؛ الذي يأتي في المرتبة التالية بالنسبة لتفضيلات عملاء السوق المحلية؛ ويكون المحدد في هذه الحالة هو الأسعار التي تحسم القرارات الشرائية في حالات تقارب الحالة الفنية للسيارات محل الاختيار.

ومن جانبه أوضح مصدر مسئول برابطة تجار السيارات أن السيارات الكورية فقدت صدارتها لسوق السيارات خلال الفترة الماضية بسبب زيادات الأسعار المستمرة بشكل دوري يقدر بنحو أسبوعين بالنسبة لهيونداي على سبيل المثال؛ مما أدى لإحجام كثير من العملاء عن الشراء؛ خاصة مع اقتراب الأسعار مع منتجات أفضل من حيث الجودة سواء الأوروبي أو الياباني.

وأوضح أن بعض العلامات الكورية لجأت إلى زيادات كبيرة في الأسعار على خلفية تحرير أسعار الصرف نهاية 2016؛ في الوقت الذي تبنت فيه نيسان- أكبر العلامات التجارية مبيعًا في مصر سياسة الزيادات التدريجية للأسعار؛ مما رجح كفة المنتج الياباني على الكوري؛ خاصة أنه الأفضل من حيث مستوى الجودة.

واستطرد أن السبب وراء محدودية نسب النمو للسيارات اليابانية مقارنة بالكورية خلال النصف الأول من 2018 يعود إلى نقص توريدات سيارات نيسان أيضًا فضلًا عن عدم توفر سيارات تويوتا التي تشهد بيع السيارات بأعلى من أسعارها الرسمية بشكل كبير.

وأوضح الدكتور صلاح الكموني عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات أن الفيصل في المنافسة بين السيارات اليابانية والكورية هو مدى تمكن الوكلاء من توفير السيارات في الفترة الراهنة التي تشهد نقصًا حادًا في حجم المعروض بشكل أدى إلى اشتعال ظاهرة الأوفر برايس؛ بالإضافة إلى توفير السيارة بسعر مناسب لإمكانات المستهلك.

وأضاف أن العامل السعري مهم في ترجيح كفة كل طرف خاصة أن كثيرًا من العملاء أصبحوا غير قادرين على الشراء نتيجة تجاوز أسعار السيارات مستوى دخولهم وهو أمر ترتب عليه تخارج كثير من المعارض من سوق السيارات لعدم قدرتها على الاستمرار.

ويرى عفت عبد العاطي رئيس شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات أن السيارات الكورية تمكنت من تحقيق تقدم كبير خلال النصف الأول من 2018 بما يجعلها منافسا قويا للسيارات اليابانية فيما يتعلق بصدارة سوق السيارات.

وأرجع تقدم السيارات الكورية إلى تعدد الطرازات والفئات المتاحة منها في السوق المحلية بما يجعلها تلائم إمكانات شريحة واسعة من العملاء؛ بخلاف بعض العلامات التجارية اليابانية التي لا يتوافر منها سوى طراز أو طرازين في بعض الفترات.

ولا يتجاوز الفارق بين الأرقام المسجلة من قبل السيارات الكورية ومنافساتها اليابانية مستوى الـ 2.5 ألف وحدة؛ فإذا استمر أداء السيارات الكورية بنفس الوتيرة وبمعدلات النمو ذاتها المسجلة خلال النصف الأول؛ فقد تفقد السيارات اليابانية صدارتها للسوق.