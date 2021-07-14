الأسعار والمواصفات التفصيلية لسيارات «شيري تيجو 8» موديل 2021

حددت أسعار سيارات «شيري تيجو 8» موديل 2021 الفئة الأولى «Base/L» بقيمة بلغت 365 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 395 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال يونيو الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصاردة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل الحصري للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي» فى مصر.

ينتمي طراز «تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4700 مم العرض 1860 مم الارتفاع 1746 مم سعة الشنطة الخلفية 193 لترًا

مواصفات شيري تيجو 8 موديل 2021

زودت سيارات «شيري تيجو 8» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها “مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بخاصية تعديل مستوي الإضاءة كهربائيًّا، إضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، جنوط رياضية 18 بوصة، وشبكة أمامية من الكروم اللامع، وحامل سقف، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية”.

شيري تيجو 8 موديل 2021

كما زودت عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وتكييف هواء، وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة عدادات 7 بوصة، ومخارج USB، وإمكانية تعديل مستوي المقاعد الأمامية، وغيرها».

زودت طرازات «تيجو 8» الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومن أبرزها “ستائر هوائية جانبية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، خاصية تالسخين فى المقاعد الأمامية، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وغيرها”.