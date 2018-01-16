الأسعار والدولار يقلصان فرص انتعاش سوق السيارات

أحمد شوقىتشير توقعات خبراء سوق السيارات، إلى أن الأسعار الحالية للسيارات، واستقرار الدولار مرتفعًا، يؤدى إلى استقرار الأداء عند المستويات المسجلة خلال 2017؛ وحال النمو فإن النسبة لن تزيد على 10- %20.أوضح الخبراء أنه من المستبعد أن تشهد قيمة الدولار تغيرات ملحوظة، ومن ثم تستمر الشركات فى تحمل تكا

أحمد شوقى

تشير توقعات خبراء سوق السيارات، إلى أن الأسعار الحالية للسيارات، واستقرار الدولار مرتفعًا، يؤدى إلى استقرار الأداء عند المستويات المسجلة خلال 2017؛ وحال النمو فإن النسبة لن تزيد على 10- %20.

أوضح الخبراء أنه من المستبعد أن تشهد قيمة الدولار تغيرات ملحوظة، ومن ثم تستمر الشركات فى تحمل تكاليف مرتفعة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية، ومستحقات الشركات العالمية، نظير التوريد للسوق المحلية، كما أن الدولار الجمركى لا يزال عند مستو مرتفع.

يقول رئيس قطاع السيارات، فى أحد التوكيلات الأوروبية، إنه حال تحرك السوق خلال العام الجارى، لن تتجاوز نسبة النمو 10 – %20، بافتراض استقرار الأوضاع على ما هى عليه حاليًا، فيما يتعلق بقيمة الدولار، والأسعار، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

واستبعد تراجع سعر الدولار خلال العام الجارى، ما يرجح استمرار الأسعار الحالية للسيارات، بسبب تكبد الشركات لتكاليف مرتفعة، لتدبير العملة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، بما يتضمنه من رسوم وارد، وتنمية، فضلا عن رسوم المناطق الحرة؛ وتكاليف الشحن التى تتقلب مع تقلبات أسعار الطاقة فى الأسواق العالمية.

أشار إلى أنه كان يفترض أن تنخفض أسعار السيارات الأوروبية، مع بداية العام الجارى لكن الشركات قررت تأجيل الخطوة عقب قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، المقررة عن العام الجارى، والمقدرة بنسبة %10؛ لتبقى النسبة الحالية للتخفيضات عند %70 بالنسبة للسيارات سعة 1600 سى سى.

استبعد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، زيادة مبيعات 2018 عن الأرقام المسجلة خلال 2017؛ موضحا أنه حال تحرك السوق فلن تتجاوز نسبة النمو %10.

يذكر أن مبيعات السيارات تراجعت خلال الشهور 11 الأولى من العام الماضى بنسبة %34.9 لتصل إلى 121 ألف سيارة، مقابل 185.8 ألف، بسبب تراجع سيارات الركوب الخاصة، بنسبة %33، مسجلة 88.6 ألف وحدة، مقابل 132.9 ألف، كما هبطت مبيعات الأتوبيسات بواقع %42 لتتجمد عند 11.6 ألف سيارة مقابل 19.9 ألف، كما انخفضت الشاحنات بواقع %37، لتتوقف عند 20.7 الف وحدة مقابل 32.9 ألف.

أرجع السبع التراجع، إلى استبعاد حدوث تغيرات فى البيئة المحيطة بسوق السيارات، فى ظل استمرار العملة الأجنبية، عند قيمتها المرتفعة بشكل يؤدى لاستمرار الأسعار عند مستواها الحالى، ومن ثم محدودية الطلب على السيارات الجديدة، وتفضيل العملاء الاحتفاظ بسياراتهم القديمة، وعدم استبدالها خشية عدم القدرة على تدبير سعر الجديدة.

لفت إلى أن الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار قضت على طموحات شريحة كبيرة من العملاء، لتجاوز قدراتهم فى ظل ثبات الدخول، مضيفًا أن الأسعار تستمر عند مستوياتها الحالية خلال 2018، باستثناء حدوث تغيرات اقتصادية مؤثرة مثل تسجيل الجنيه تحسنا ملحوظًا، أمام العملات الأجنبية، الأمر المستبعد خلال 2018.

يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الأسعار المرتفعة للسيارات تقضى على فرص انتعاش المبيعات، فى ظل تآكل القوة الشرائية للعملاء، موضحا أن العديد من الوكلاء مستمرين فى رفع أسعار طرازاتهم، رغم استقرار الدولار، سواء فى القطاع المصرفى، أو الجمارك، موضحا أن الزيادات تقلل الطلب خلال الفترة المقبلة.

بشأن تأثير قرار تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ عن عام 2018، قال زيتون، إن الزيادات التى تقرها الشركات العالمية على الأشكال والموديلات الجديدة من السيارات، تلتهم التخفيضات الجمركية، التى كانت تطبق فى السابق، ومن ثم يحتمل لجوء الوكلاء لإقرار ارتفاعات جديدة لتعويض زيادات الشركات الأم.

وبالسؤال عن وضع السوق مع بداية 2018، قال مصدر مسئول فى شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه وأوبل وبيجو، إنه من الصعب الحكم على أداء العام الجارى بالنظر لوضع السوق منذ بداية 2018، لأنه لم يمر من العام الجديد سوى أسبوعين فقط؛ ومن الصعب اعتبار هذه الفترة مؤشرا للسوق.

تستهدف شركة المنصور للسيارات اقتناص %25 من مبيعات سوق السيارات، عبر شيفروليه وأوبل، وهى ذات الحصة المحققة خلال 2017، ويتوقع أن تتجاوز الحصة هذه النسبة بعد ضم بيجو لقائمة سيارات المنصور.