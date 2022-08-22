الأسعار في لبنان ارتفعت بنسبة 168.45% خلال يوليو

بلغ تضخم الأسعار في لبنان بنسبة 50% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب إدارة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وفق تقرير، صادر اليوم الاثنين عن إدارة الإحصاء، فإن شهر يوليو سجل ارتفاعا في الأسعار قدره 168.45%، على أساسٍ سنوي، مقارنةً بالشهر عينه من العام الماضي.

أمّا على أساسٍ شهري، فبلغ التضخم في يوليو 7.42% عن شهر يونيو.

ارتفاع الأسعار في لبنان

يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2018، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.

على صعيد المحافظات، شهدت بيروت الارتفاع الأعلى في الأسعار خلال يوليو، بواقع 10.40% على أساسٍ شهري، تلتها محافظة البقاع بمعدل تضخم 8.89% عن شهر يونيو، فالشمال بنسبة زيادة 8.09%، ثم النبطية 6.62%، فجبل لبنان 6.36%، وأخيراً الجنوب بارتفاع قدره 6,32%.

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في 20 مايو، خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن التمويل المطلوب للبلاد. لكن لم يبدأ تنفيذ هذه الخطة حتى الآن.

قفز سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر الصرف 34 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.