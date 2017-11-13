الأسعار تنقذ 12 طرازاً من فخ ركود التعويم



شريف عيسى



نجا 12 طرازاً من التداعيات السلبية للتعويم على قطاع السيارات، بعد أن تمكنت من تحقيق نمو فى مبيعاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 2016، وفقاً لـ”أميك”.



تجدر الإشارة إلى أن مبيعات سوق السيارات الملاكى تراجعت على مدار الشهور التسعة الماضية 37%، لتستقر السوق عند 69.5 ألف سيارة، مقابل 110.2 ألف وحدة خلال 2016.



واحتلت فوكس التابعة للعلامة الأمريكية فورد المرتبة الأولى فى قائمة الطرازات الأعلى نمواً خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر، فيما جاءت داستر التابعة لرينو بالمركز الثانى بعد تمكنها من النمو بنسبة 393%.



واقتنصت سوزوكى ألتو المرتبة الثالثة فى صدارة الطرازات الناجية من فخ الركود بعد تمكنها من تحقيق زيادة فى أدائها بـ224%، أما المركز الرابعة فجاء من نصيب قشقاى التابعة لنسيان بنمو بلغ 122.5%، أما هيونداى سوناتا فجاءت بالمركز الخامس بنمو بلغ 97.3%.



وعلق حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، والمتحدث الرسمى لرابطة مصنعى السيارات، على ذلك قائلاً: “هناك عدد من الاعتبارات، والتى أدت إلى نجاة تلك الطرازات من التراجع والتى من أبرزها السعر، وقدرة الوكيل على تقديم عروض سعرية حقيقية بخصومات تحث العميل على الشراء”.



وأكد مصطفى أن شراء سيارة جديدة رغم الزيادات الكبيرة فى الأسعار التى صاحبت التعويم يرتبط بمدى احتياج العميل لها، موضحًا أن غالبية النمو يتركز فى العلامات والسيارات الاقتصادية.



وأوضح أن نمو العلامات الفاخرة أو ذات السعر المرتفع جاء نتيجة عدم تأثر شرائح الدخول التى تستهدفها بالتغيرات والقرارات الاقتصادية عقب التعويم.



ويوضح الجدول الآتى الطرازات التى تمكنت من تحقيق نمو فى مبيعاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى: