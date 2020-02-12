الأسعار المتوقعة لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S20 فى مصر

تنشر بوابة المال اليوم الاربعاء الأسعار المتوقعة لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس 20 الجديدة المتوقع طرحها بالسوق المحلية بداية من 6 مارس المقبل.

وتضم السلسلة الجديدة التى أعلنت عنها شركة سامسونج الكورية أمس الثلاثاء ثلاث إصدارات تدعم الاتصال بخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات هي سامسونج جالاكسي اس 20 ذاكرة داخلية 128 جيجابايت و8 جيجارامات بسعر 16 ألف جنيه .

بينما يصل سعر سامسونج جالاكسي إس 20 بلس ذاكرة 128 جيجا و 8 جيجارامات إلى 18 ألف جنيه ، مقابل 21 ألف جنيه لسعر جهاز سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا ذاكرة 128 جيجا ورامات 12 جيجا .

ويتاح جهاز Galaxy S20 بالألوان الرمادي والأزرق والوردي، كما يتوفر جهاز Galaxy S20 بالألوان الرمادي والأزرق والأسود. كما يتوافر جهاز Galaxy S20 Ultra باللونين الرمادي والأسود.

وبحسب مؤسسة الابحاث التسويقية ” IDC ” تصدرت العلامة التجارية الكورية ( سامسونج ) مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الـ 11 شهرا الماضية من 2019 بحصة سوقية بلغت 32.3 % مقارنة بـ 29.4 % خلال الفترة نفسها من 2018 ، تلتها شركة أوبو الصينية بـ 22.4 % مقابل 17.7 % خلال فترة المقارنة .

وجاءت هواوي الصينية فى المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 17.5 % مقارنة بـ 23.1 % فى الفترة ذاتها من 2018 ، بنسبة تراجع بلغت 5.6%