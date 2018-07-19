الأسعار العالمية للبترول تهبط 8 % فى أسبوع

خالد بدر الدينهبطت أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مع نهاية الأسبوع بحوالى 8 % لتنزل إلى حوالى 72.6 دولار للبرميل عن مستواه المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي والذى تجاوز 79 دولارا للبرميل ظهور بوادر واضحة على زيادة الانتاج في السعودية وأعضاء آخرين بمنظمة أوبك، وأيضا في روسيا وال

خالد بدر الدين

هبطت أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مع نهاية الأسبوع بحوالى 8 % لتنزل إلى حوالى 72.6 دولار للبرميل عن مستواه المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي والذى تجاوز 79 دولارا للبرميل ظهور بوادر واضحة على زيادة الانتاج في السعودية وأعضاء آخرين بمنظمة أوبك، وأيضا في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية .

وذكرت وكالة رويترز أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تراجعت يوم الخميس مع عودة المخاوف من وفرة الإمدادات بعد أن كانت صعدت لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة بفعل تعليقات بأن صادرات السعودية ستهبط الشهر القادم.

وانخفضت أسعار برنت من أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قال أديب الأعمى محافظ السعودية لدى أوبك إن المملكة تتوقع أن تنخفض صادراتها من الخام بحوالي 100 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل مع تقييدها فائض الانتاج.

لكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعدت 70 سنتا، أو 1.02 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.46 دولار للبرميل بعد أن كانت وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 70.17 دولار.

كما تأثرت أسعار النفط العالمية أيضا بصعود الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضى وأنباء عن انتهاء إضراب لعمال حفارات النفط في النرويج.

