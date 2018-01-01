الأسد يعين وزراء جددًا للدفاع والصناعة والإعلام

رويترزذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم مرسومًا بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام.وقال التلفزيون إن الرئيس عين العماد علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع، ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة، وعماد عبد الله سارة وزيرًا للإعلام.ويحل أيوب، وهو رئيس الأركان السابق وينت

رويترز



ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم مرسومًا بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام.

وقال التلفزيون إن الرئيس عين العماد علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع، ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة، وعماد عبد الله سارة وزيرًا للإعلام.

ويحل أيوب، وهو رئيس الأركان السابق وينتمي للطائفة العلوية، محل الوزير السابق فهد جاسم الفريج.

وكان عبد الله سارة رئيسًا للإذاعة والتلفزيون السوري.

ويعد تغيير وزراء كبار أمرًا معتادًا في سوريا، وتأتي التغييرات في مناصب قيادية بالجيش بعد عام من انتصارات ميدانية ضد المعارضة المسلحة المناهضة للأسد وتنظيم الدولة الإسلامية.

