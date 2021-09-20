«الأستاذ» و«ورقة وقلم» و«طلقة» .. تجديد في أغنيات نجوم كبار لا يخلو من عدم انتشار

طرح بعض المطربين الغائبين عن الجمهور منذ فترة ، أغنيات جديدة مع اقتراب نهاية عام 2021 أبرزهم الفنانة الكبيرة لطيفة التي قامت بطرح أغنية “الأستاذ” وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب بشكل جديد.

كما طرح الفنان النجم محمد محي أغنيته الجديدة ورقة وقلم وحملت طابعا دراميا من ألبومه الأخير سهرانين وحققت 2 مليون مشاهدة حتى الأن .

ايضا طرح المطرب النجم إيهاب توفيق بعد فترة طويلة اغنية جديدة ” طلقة” وتميزت بشكل المقسوم الايقاعي الذي قدمه إيهاب في العديد من الاغنيات.

نرصد في هذا التقرير ، أراء بعض الموسيقيين في هذه الاغنيات هل حققت النجاح المتوقع لها وماهي الأسباب وراء عدم انتشارها فنيا وجماهيريا برغم أنها لنجوم كبار في مجال الأغنية .

أكرم عادل : لطيفة قدمت شكلا غير مناسبا لها وإيهاب لا يجب انتقاده بشدة لتجدده ومحي أعاد تكرار نفسه

قال الموزع الموسيقي أكرم عادل إن اغنية لطيفة ليست مناسبة لصوتها وقيمتها الفنية أبدا ، فليس هناك أزمة في محاولة الخروج عن المألوف لكن يجب أن يكون هذا التغيير مناسبا للمطرب في المقام الأول .

وتابع قائلا إن إيهاب توفيق معروف بهذا النمط الإيقاعي منذ سنوات ، وبرغم أن الكلمات كانت جديدة في أغنيته الجديدة طلقة لكن هي مناسبة تماما لإيهاب”.

واستدرك: “إنما ينقصه الإدارة الجيدة لأعماله الفنية وحياته العملية حتى تحقق أغنياته انتشارا فنيا وجماهيريا مثلما كان يحقق دائما في فترة التسعينات وبداية الألفية”.

،وأضاف أن أغنية إيهاب توفيق ليست سيئة ولا جيدة فهي أغنية عادية ومناسبة له ولايجب انتقاده عنها مثلما حدث الأيام الماضية لمجرد النقد وكره التجدد والتطور ، لأن موسيقى الاغنية فيها نوعا من التجديد وذلك جيدا.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحمد محي ، فأكد أنه لا يجب أن يقدم المطرب نفس الشكل الغنائي الذي قدمه للجمهور سابقا منذ سنين طويلة في أغنيته الجديدة ورقة وقلم ، فشعرت منذ سماعها أن تنفيذها لم يكن مميزا حقيقة.

مصطفى بدوي : إيهاب توفيق صوت مميز لكن الجمهور ينتظر منه الأفضل والمطرب يجب أن يستمر في مكانه

من جانبه، قال الموسيقي مصطفى بدوي إن أغنية محمد محي الجديدة لم تحقق له الانتشار الجماهيري المتوقع ، برغم أنه يملك موهبة وصوت رائعين ، وذلك بسبب عدم إدارته لهذه الموهبة بصورة مميزة مثل مطربين آخرين خلال السنتين الأخيرتين .

وأضاف أن إيهاب توفيق صوت مميز لكن الجمهور ينتظر منه الأفضل ، فليس معقولا بعد هذا الغياب أن يعود بأغنية طلقة الإيقاعية، ننتظر منه أغنيات أفضل وحالات متنوعة بين الدراما والأغنية الرومانسية التي تميز فيهما في مشواره الفني .

وأكد بدوي أن المطرب يجب عليه ليستمر في نجاحه طيلة الوقت ويظل منافسا قويا في الساحة الغنائية ، أن يعرف مايريده الجمهور منه وألا يبتعد أبدا عن الغناء والوقوف على المسرح وينشغل بأمور أخرى حتى لا يظهر مطربين آخرين بدلا منه ويخذون مكانه ويتراجع منزلة لدى محبيه .