الأستاذ وورقة وقلم وطلقة… أغنيات نهاية عام 2021 للطيفة ومحي وايهاب

طرح بعض المطربين الغائبين عن الجمهور منذ فترة ، اغنيات جديدة في نهاية عام 2021 ابرزهم الفنانة لطيفة التي قامت بطرح اغنية " الاستاذ" وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب بشكل جديد ، كما طرح الفنان محمد محي اغنيته الجديدة ورقة…

طرح بعض المطربين الغائبين عن الجمهور منذ فترة ، اغنيات جديدة في نهاية عام 2021 ابرزهم الفنانة لطيفة التي قامت بطرح اغنية ” الاستاذ” وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب بشكل جديد ، كما طرح الفنان محمد محي اغنيته الجديدة ورقة وقلم وحملت طابع درامي من البومه الأخير سهرانين وحققت 2 مليون مشاهدة حتى الان .

ايضا طرح المطرب ايهاب توفيق بعد فترة طويلة اغنية جديدة ” طلقة” وتميزت بشكل المقسوم الايقاعي الذي قدمه ايهاب في العديد من الاغنيات.

نرصد في هذا التقرير ، اراء بعض الموسيقيين في هذه الاغنيات هل حققت النجاح المتوقع لها وماهي الاسباب وراء عدم انتشارها فنيا وجماهيريا برغم انها لنجوم كبار في مجال الاغنية .

أكرم عادل : لطيفة قدمت شكلا غير مناسبا لها وايهاب لايجب انتقاده بشدة لتجدده ومحي اعاد تكرار نفسه

قال الموزع الموسيقي أكرم عادل أن اغنية لطيفة ليست مناسبة لصوتها وقيمتها الفنية ابدا ، فليس هناك ازمة في محاولة الخروج عن المألوف لكن يجب ان يكون هذا التغيير مناسبا للمطرب في المقام الأول .

وتابع قائلا أن ايهاب توفيق معروف بهذا النمط الايقاعي منذ سنوات ، وبرغم ان الكلمات كانت جديدة في اغنيته الجديدة طلقة لكن هي مناسبة تماما لايهاب ، انما ينقصه الادارة الجيدة لاعماله الفنية وحياته العملية حتى تحقق اغنياته انتشارا فنيا وجماهيريا مثلما كان يحقق دائما في فترة التسعينات وبداية الالفية ، برغم ان اغنيته ليست سيئة ولا جيدة فهي اغنية عادية ومناسبة لايهاب ولايجب انتقاده عنها مثلما حدث الايام الماضية لمجرد النقد وكره التجدد والتطور ، لان موسيقى الاغنية فيها نوعا من التجديد وذلك جيدا.

واشار عادل الى انه بالنسبة لمحمد محي ، فاؤكد لايجب ان يقدم المطرب نفس الشكل الغنائي الذي قدمه للجمهور سابقا منذ سنين طويلة في اغنيته الجديدة ورقة وقلم ، فشعرت منذ سماعها ان تنفيذها لم يكن مميزا حقيقة .

مصطفى بدوي : ايهاب توفيق صوت مميز لكن الجمهور ينتظر منه الافضل والمطرب يجب ان يستمر في مكانه

وعلق الموسيقي مصطفى بدوي أن اغنية محمد محي الجديدة لم تحقق له الانتشار الجماهيري المتوقع ، برغم انه يملك موهبة وصوت رائعين ، وذلك بسبب عدم ادارته لهذه الموهبة بصورة مميزة مثل مطربين اخرين خلال السنتين الاخيرتين .

واضاف ان ايهاب توفيق صوت مميز لكن الجمهور ينتظر منه الافضل ، فليس معقولا بعد هذا الغياب ان يعود باغنية طلقة الايقاعية ، ننتظر منه اغنيات افضل وحالات متنوعة بين الدراما والاغنية الرومانسية التي تميز فيهما في مشواره الفني .

وأكد بدوي ان المطرب يجب عليه ليستمر في نجاحه طيلة الوقت ويظل منافسا قويا في الساحة الغنائية ، ان يعرف مايريده الجمهور منه والا يبتعد ابدا عن الغناء والوقوف على المسرح وينشغل بامور اخرى حتى لايظهر مطربين اخرين بدلا منه وياخذون مكانه ويتراجع منزلة لدى محبيه .