نقل وملاحة

«الأستاذ للنقل الجماعى» تحصل على تمويلات بقيمة 44 مليون جنيه

لتشغيل 80 أتوبيسا من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة
مدحت إسماعيل 6:32 ص, الخميس, 24 يونيو 21 6:32 ص, الخميس, 24 يونيو 21

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حصلت شركة الاستاد للنقل الجماعى، على تمويلات بقيمة 44 مليون جنيه، من بنكين حكوميين، لتمويل صفقة شراء 80 أتوبيساً سيتم تشغيلها لنقل الركاب من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية، مع بداية نقل المقرات الحكومية.

وقال الدكتور سيد الكردى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن التشغيل الفعلى للمركبات سيتم مطلع شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير، لافتاً إلى أنه سيتم استلام الأتوبيسات بداية من يوليو المقبل، وبعدها ينفذ تشغيل تجريبى للتأكد من سلامة الحافلات.

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وأوضح أنه جارٍ تحديد قيمة تذكرة الراكب، وستكون القيمة قريبة من سعر أجرة السرفيس مع فارق مستوى الباصات وتقديم الخدمات المميزة وفقاً لدراسة تم إجراؤها مؤخراً.

وأضاف أن الأتوبيسات بها كل الأنظمة الإلكترونية المتطورة التى طلبت وزارة النقل توفرها، لتقدم خدمة جيدة للركاب، لاسيما أن المسافة التى ستقطعها العربات ستكون فى حدود 70 كيلو مترا.

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ولفت «الكردى» إلى أنها تحتوى على مكيف هوائي، و«واى فاي» إضافة إلى شاشة لعرض المسارات والمحطات، فضلاً عن توفير خدمة الـ«gps» بجانب إذاعة صوتية باسم المحطة، وماكينات دفع إلكترونى للقضاء على الكاش، وتفعيل منظومة الشمول المالى.

وأكد تطبيق كل الإجراءات الوقائية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحاً أنه سيتم إجراء تعقيم يومى لكافة المركبات، فضلاً عن تنظيم الركاب على المقاعد.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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