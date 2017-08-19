الأسبوع فى أرقام..الأهلى ينهى الصيام والريال يتوهج

على المصرى جاء فوز فريق الكرة بالنادى الأهلى، بكأس مصر الغائبة عن خزائنه منذ 10 أعوام، فى مستهل التقرير الرقمى، الذى يصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أسبوعيا، ويبرز أبرز الأرقام التى تحدث طوال الأسبوع.وحقق الإسبانى الشاب ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد، رقما مميزا مع الفريق الملكى، عقب

على المصرى

جاء فوز فريق الكرة بالنادى الأهلى، بكأس مصر الغائبة عن خزائنه منذ 10 أعوام، فى مستهل التقرير الرقمى، الذى يصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” أسبوعيا، ويبرز أبرز الأرقام التى تحدث طوال الأسبوع.

وحقق الإسبانى الشاب ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد، رقما مميزا مع الفريق الملكى، عقب فوز الميرينجى بكأس السوبر الإسبانى، على حساب غريمه التقليدى برشلونة، ذهابا وإيابا، بنتيجة 5-1، فى مجموع اللقاءين.

120 دقيقة و55 ثانية، كانت قد مرت، عندما انتزع الأهلي لقب كأس مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وكان حسام حسن المدير الفنى للمصرى، على بعد أربع دقائق من إنهاء صيام دام 19 عاماً لفريقه البورسعيدى، قبل أن يسجل البديل عمرو جمال هدف التعادل ثم يسجل أحمد فتحي هدف الفوز ليمنح فريقه اللقب.

100 في المئة، هو سجل ماركو أسينسيو في التسجيل في أول مباراة رسمية له في أكثر من مسابقة في صفوف ريال مدريد، فبعد أن زار الشباك في كأس السوبر الأوروبية، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا، سجل اللاعب “21 عاماً”، هدفاً رائعاً بتسديدة قوية في ذهاب كأس السوبر الإسبانية، ليمنح الفوز لفريقه 3-1 ذهاباً على برشلونة، وجعل مدربه الفرنسى زين الدين زيدان، أول مدرب لم يخسر أي من مبارياته الثلاث الأولى في الكلاسيكو على ملعب “كامب نو”.

200 فرنسي لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، بعد أن خاض فلوريان لوجون باكورة، مبارياته في صفوف نيوكاسل يونايتد، أي أكثر من أي جنسية أخرى، وكان إيريك كانتونا أول لاعب فرنسي يخوض هذه البطولة في نسختها الأولى موسم 1992-1993.

52 عاماً كانت آخر مرة يفوز بها هيراكليس على أياكس، قبل أن يكرر هذا الإنجاز، عندما قلب تخلفه أمامه ليخرج فائزاً 2-1 في الجولة الأولى من الدوري الهولندي، ولم يفز الفريق الذي يتخذ من ألميلو مقراً له أمام أياكس في 28 مباراة على مدى هذه السنوات، وتلقى هزائم نكراء أمامه بنتيجة 1-8، 0-7 و0-6، وبفارق أربعة أهداف أكثر من مرة على يد لاعبين من أمثال يوهان كرويف، ولويس سواريز وماركو فان باستن الذي سجّل ثمانية أهداف في شباكه في مباراتين.

50 هدفاً هو عدد الأهداف، التي سجلها كلينت ديمبسي في صفوف سياتل ساوندرز، ليصبح بالتالي ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في مرمى سبورتينج كانساس، لتحافظ كتيبة المدرب برايان شميتسر على سجلها خالياً من الهزائم في الدوري الأمريكي في ثماني مباريات توالياً، جاء إنجاز ديمبسي بعد أسابيع قليلة من معادلة اللاعب المولود في ناكوجدوش الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع منتخب بلاده الموجود أيضاً في حوزة لاندون دونوفان وقد سجل كلاهما 57 هدفاً لمنتخب الولايات المتحدة.

40 مباراة بلا خسارة في المسابقات المحلية هي السلسلة التي توقفت بالنسبة إلى بارتيزان الذي سقط بشكل مفاجىء أمام فوزدوفاتش، دخل عملاق بلجراد الجولة الرابعة، بعد أن فاز في 31 مباراة وتعادل في 3 مباريات في آخر 34 مباراة له في الدوري المحلي، لكن وعلى الرغم من تقدمه في النتيجة على أرضه، نجح ابن السادسة عشرة ربيعاً فيليب ستوباريفيتش في منح الضيوف التعادل في طريقهم للخروج فائزين 3-1.

18 عاماً هو عمر دينا كاستيلانوس، ما جعلها أصغر شابة تم ترشيحها لنيل لقب جائزة The Best من الاتحاد الدولى لأفضل لاعبة، كانت منافستها كارلي لويد المرشحة للجائزة أيضاً تلعب في صفوف سنترال جيرزي سبلاش عندما وُلدت المهاجمة الفنزويلية.

7 حراس مرمى أو مدافعين ضمتهم اللائحة النهائية لجوائز أفضل لاعب في العالم يوم الخميس أي بزيادة 133% عن العام الماضي، وسيتنافس على جائزة 2017 كل من ليوناردو بونوتشي، وجيانلويجي بوفون، ودانييل كارفاخال، ومارسيلو، وكيلور نافاس، ومانويل نوير وسيرخيو راموس، في حين كان بوفون ونوير وراموس فقط ضمن هذه اللائحة عام 2016.

3 تسديدات صوب المرمى، هو كل ما قام به سيلتيك في مواجهة أستانا، لكن للمفارقة سجل الفريق الإسكتلندي خمسة أهداف في شباك منافسه، ليحقق أكبر فوز له في مباراة ضمن تصفيات الملحق من دوري أبطال أوروبا، وسجلت كتيبة المدرب براندن رودجرز من التسديدات الثلاث صوب مرمى الفريق المنافس، في حين تحوّلت تسديدتان خارج الخشبات الثلاث إلى هدفين من قبل مدافعي الفريق المنافس.