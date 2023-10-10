الأسبوع المقبل.. «فينتك روبوز» تنظم المؤتمر العربي السابع للتضامن والتأمينات

قال إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، إن شركته تنظم الأسبوع القادم بمدينة الأقصر، المؤتمر العربي السابع للتضامن والتأمينات الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، المنعقد تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.

وأضاف إبراهيم خلال كلمته، أن البنك المركزي المصري قد ساعد الشركة في تنظيم المؤتمر، لما له من باع طويل في دعم محاور التثقيف المالي كجزء من تصميم الأنظمة المالية، وحماية المستهلك، والإقراض والاقتراض.

وبين أن المؤتمر يدعم مناقشة سبل اتخاذ القرارات المالية المستنيرة، والمعرفة التأمينية للأسرة، والتكنولوجيا المالية للإدماج والاقتصاد الرقمي، ووضع الخطط المالية للفرد والأسرة، وكيفية الاستثمار فى البورصة ومنتجات الاستثمار، وأنظمة ادخار الموظفين، والتمكين المالي للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمي، فضلًا على دور البنوك الاجتماعية للتمويل متناهي الصغر في الشمول المالي والتأمين متناهي الصغر في الشمول التأميني.