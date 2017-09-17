الأسبوع المقبل.. اجتماع الفلاحين بالبرلمان لاستجواب وزير الزراعة

الصاوى أحمد

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أنه سيتم عقد اجتماع بأعضاء مجلس إدارة النقابة ونقباء المحافظات وبالتنسيق مع اعضاء مجلس النواب بالنقابة وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وبالاتفاق مع اتحادات الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي الاسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولبحث تقديم استجواب للدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة داخل البرلمان لرفضه تكريم الفلاحين في عيد الفلاح، معلنين أن رفض الوزير تكريمهم بمثابة اعلان وفاة مهنة الفلاحة فى مصر رغم تحقيقهم انتاجية عالية فى المحاصيل الاستراتيجية.



واضاف حسين عبدالرحمن ابوصدام فى بيان له اليوم الاحد أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة لم يف بما وعد اثناء توليه الوزارة ولم يحقق اى نتائج ملموسة وحتى الآن مازال الفلاح يعانى من نقص في الأسمدة الأزوتية المدعمة، بجانب عدم تنفيذ وعده فى تطبيق منظومة الحيازة الالكترونية او تفعيل قانون الزراعة التعاقديه الصادر منذ ثلاث سنوات وكذلك تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي اوقانون التأمين الصحي للفلاحين، كما انه لم يستجيب الى نداء الفلاحين بتعرض محاصيلهم للجفاف بسبب عدم وصول مياه الرى لنهايات الترع بمختلف محافظات الجمهورية.



يذكر أن نقابة الفلاحين و( 60 ) من قياداتها انسحبوا امس السبت من احتفالية عيد الفلاح المقامة تحت رعاية ( نقابة الفلاحين ) بمؤسسة الاهرام وذلك اعتراضاً على تجاهل الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ونوابه تكريم الفلاحين المتواجدين حيث أبلغهم مسئول الحفلة بالأهرام بأن وزير الزراعة رفض تكريم أي فلاح فقاموا بالهتاف مطالبين بضرورة إقالة وزير الزراعه لاهانته الفلاح المصرى في عيده واكتفى بتكريم المسئولين فى جمعية الاصلاح الزراعى والاتحاد التعاونى التابعين للوزارة رغم انهم لم يكونوا من الكادحين.