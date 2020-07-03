الأسبوع الـ20 لـ«كورونا» في مصر .. الإصابات تواصل الانخفاض وتراجع طفيف بالوفيات (ملف تفاعلي)

أكملت مصر 140 يومًا لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أمس الخميس، بلغت فيها الحالات المسجلة رسميًا أكثر من 71 ألف، فيما وصلت الوفيات جراء الفيروس لأكثر من 3 آلاف وفاة، منذ تسجيل 14 فبراير، وحتى 2 يوليو 2020.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، تسجيل 1485 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 71299 حالة، من بينهم 19288 حالة شفاء، و3120 حالة وفاة. 🔴 عاجل | «تجاوزنا 71 ألفا».. الصحة : تسجيل 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاةللتفاصيل : https://bit.ly/38n63Y9#أعرف_من_البيت 🏠Gepostet von ‎جريدة المال‎ am Donnerstag, 2. Juli 2020

في هذا التقرير الأسبوعي، تستعرض «المال» تحليلًا لأرقام الأسبوع الـ 20 لانتشار فيروس كورونا، في الفترة من 26 يونيو لـ 2 يوليو 2020.

مصر تصعد مركزًا في وفيات وإصابات كورونا عالميًا

على الصعيد العالمي، ارتفع ترتيب مصر عالميًا من حيث إجمالي إصابات كورونا إلى المركز الـ 23، مرتفعة مركزًا عن الأسبوع الماضي، بعدما تجاوزت السويد، وعلى بعد أكثر من 12 ألف إصابة عن الصين صاحبة المركز الـ 22.

ومن حيث الوفيات، ارتفعت مصر أيضًا مركزًا عن الأسبوع الماضي، لتصل إلى المرتبة الـ 23 عالميًا، متجاوزة إندونسيا صاحبة المركز الـ 24 حتى أمس الخميس.

من ناحية أخرى، اختلف ترتيب مصر العالمي، من حيث توزيع الإصابات لكل مليون نسمة، حيث احتلت المركز 103 عالميًا، بـ 697 إصابة لكل مليون مواطن، في حين كان ترتيب مصر من حيث الوفيات المركز الـ 74 عالميًا، بـ 30 وفاة لكل مليون نسمة.

إصابات كورونا تواصل التراجع للأسبوع الثاني على التوالي

واصلت إصابات كورونا في الإنخفاض، مسجلة في الأسبوع العشرين 10169 إصابة جديدة، بمتوسط 1452.7 إصابة يوميًا، مقابل 10693 إصابة في الأسبوع الـ 19، لتسجل إنخفاضًا بنسبة 4.9%.

وكان الأسبوع الماضي شهد أيضًا انخفاضًا طفيفًا في أعداد الإصابات الجديدة، إذ شهد الأسبوع التاسع عشر 10711 مصابًا.

نسب الوفيات والإصابات بكورونا في مصر

ارتفعت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر، لتسجل بنهاية الأسبوع الـ 20 حوالي 27.1%، مقابل 26.7% في نهاية الأسبوع الـ 19، و26.8% بالأسبوع الـ 18.

من ناحية أخرى، واصلت نسب الوفيات من الفيروس الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل بنهاية الأسبوع العشرين 4.37%، مقابل 4.14% بنهاية الأسبوع الـ 19، و3.84% في الأسبوع الـ 18، و3.46% في الأسبوع الـ 17.

انخفاض إصابات كورونا لأدنى مستوى منذ 4 يونيو

بدأ الأسبوع العشرون بتسجيل إصابات مرتفعة نسبيًا، بـ 1625 إصابة جديدة، قبل أن يشهد منحنى الإصابات أكبر انخفاض له منذ 4 يونيو الماضي، بـ 1168 إصابة جديدة.

ولكن منحنى الإصابات أخذ يرتفع شيئًا فشيئًا في الأيام التالية، مسجلًا 1265، و1566، و1557، و1503، و1485، أيام 28 و29 و30 يونيو، و1، و2 يوليو على الترتيب.

انخفاض طفيف في وفيات كورونا الأسبوعية

شهدت وفيات فيروس كورونا في مصر، انخفاضًا طفيفًا هذا الأسبوع، لتسجل 587 وفاة، بمتوسط 84 وفاة يوميًا، مقابل 595 وفاة في الأسبوع الـ 19، و561 وفاة في الأسبوع الـ 18.

ارتفاع في حالات الشفاء من «كورونا»

شهدت حالات الشفاء من فيروس كورونا في مصر ارتفاعًا عن الأسبوع الماضي، حيث سجلت 2950 حالة تعافي، بمتوسط يومي 421 حالة، مقابل 2810 حالة بالأسبوع الـ 19، و2837 حالة تم خروجهم خلال الأسبوع الـ 18.

وشهد المنحنى الأخضر ارتفاعًا يقترب من أعلى معدل شفاء يومي، وذلك بتسجيل 509 حالات تعافي في يوم 30 يونيو.