الأسبوع الـ15 لـ«كورونا» في مصر: معدلات إصابة غير مسبوقة وانخفاض نسب الشفاء (ملف تفاعلي)

تكمل مصر اليوم الخميس، الأسبوع الخامس عشر من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بتجاوز الإصابات لحاجز الـ 20 ألف، وتجاوز معدل الإصابات اليومي لأكثر من ألف حالة لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة لـ 20 ألف و793 حالة، من بينهم 5359 اكتمل شفائها، كما تم تسجيل 29 وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء لـ 845 وفاة. 🔴 عاجل | «الحصيلة الأسوأ».. مصر تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يكسر حاجز الـ 20 ألف https://bit.ly/3dcYuVAGepostet von ‎جريدة المال‎ am Donnerstag, 28. Mai 2020

وبهذه الأرقام تسجل مصر اليوم أعلى معدل إصابات يومي، مقارنة بأعلى رقم تم تسجيله أمس الأربعاء بـ 910 حالات، وكذلك أعلى معدل وفيات يومي للمرة الثانية، بعد تسجيل نفس الرقم سابقًا يوم 24 مايو. 🔴 بتجاوز الحالات حاجز الـ 20 ألف.. مصر تسجل اليوم أعلى معدل إصابات يومية بـ 1127 حالة جديدة، وكذلك أعلى معدل وفيات يومي بـ 29 وفاة، بعد تسجيل نفس الرقم سابقًا يوم 24 مايو#أعرف_من_البيت 🏠Gepostet von ‎جريدة المال‎ am Donnerstag, 28. Mai 2020

وخلال هذا التقرير، نستعرض أهم أرقام فيروس كورونا في مصر، من حيث عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء، خلال الأسبوع الخامس عشر، في الفترة من 22 لـ 28 مايو الجاري.

ارتفاع في أعداد المصابين خلال الأسبوع الخامس عشر

واصلت أعداد المصابين الارتفاع خلال الأسبوع الخامس عشر من انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث سجل هذا الأسبوع فقط 5790 إصابة جديدة بكورونا، في الفترة من 22 لـ 28 مايو، بمتوسط 827.1 حالة يوميًا، مقابل 4174 إصابة في الأسبوع الـ 14، بزيادة 38.7%، ولكن تبقى هذه الزيادة أقل، إذا ما قورنت بالارتفاع الذي حدث ما بين الأسبوع الـ 13 والـ 14، حيث ارتفعت الإصابات حينها بنسبة 46.5%.

نسب الشفاء تتراجع عن الأسبوع السابق

انعكست الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين المسجلة يوميًا على نسب الشفاء، والتي تراجعت خلال الأسبوع الخامس عشر لتسجل 25.8%، في مقابل 28.1% بنهاية الأسبوع الـ 14، و24.2% بنهاية الأسبوع الـ 13، لتتوقف الزيادة في نسبة الشفاء التي استمرت لعدة أسابيع، في الوقت التي سجلت نسبة الشفاء العالمية من الفيروس 43.4% حتى وقت كتابة التقرير.

في المقابل، انخفضت نسبة الوفاة من الفيروس في مصر لتصل إلى 4.06%، مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل بنهايته 4.63%، و5.27% خلال الأسبوع الثالث عشر، و6.03% في الأسبوع الثاني عشر.

منحنى الإصابات بكورونا في مصر يواصل الصعود

شهد الأسبوع الـ 15 لانتشار فيروس كورونا في مصر تسجيل معدلات غير مسبوقة من الإصابات اليومية، حيث كانت بداية الأسبوع في 22 مايو بتسجيل 783 حالة جديدة، وكان الأعلى في وقتها، قبل أن ينخفض قليلًا على مدار ثلاثة أيام ليسجل 727 و752 و702 إصابة جديدة، أيام 23 و24 و25 مايو على الترتيب.

وعاود المنحنى إلى الارتفاع مجددًا، بتسجيل 789 حالة جديدة يوم 26 مايو، ليسجل في اليوم التالي 910 حالات، ويختتم الأسبوع بتجاوز حاجز الألف إصابة يوميًا لأول مرة منذ 14 فبراير، ويشهد اليوم 1127 حالة جديدة بكورونا.

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في مصر

شهد الأسبوع الـ 15 ارتفاعًا في أعداد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في مصر، لتصل في الفترة من 22 لـ 28 مايو لـ 149 وفاة، بمتوسط يومي 21.28، بزيادة 19.2% عن الأسبوع الرابع عشر الذي سجل فيه 125 وفاة، في حين شهد الأسبوع الثالث عشر 89 وفاة فقط.

وعلى الرغم من انخفاض معدل الوفيات اليومية التي شهدها بداية الأسبوع، بتسجيل 11 وفاة في 22 مايو، إلا أن منحنى الوفيات اليومية وصل إلى أعلى قمة له مرتين، منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر، بتسجيل 29 وفاة جديدة، وذلك خلال يومي 24 و28 مايو الجاري.

تراجع أرقام الشفاء من فيروس كورونا في مصر

على الرغم من الارتفاع الكبير الذي ظلت أرقام الشفاء تحققه على مدار الأسابيع السابقة، إلا أن الأسبوع الخامس عشر شهد تراجعًا في أعداد حالات التعافي من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل خروج 1142 حالة من مستشفيات العزل، بمتوسط 163 حالة يوميًا، في مقابل 1591 حالة في الأسبوع السابق عليه، و739 حالة في الأسبوع الثالث عشر.

بدأ الأسبوع الخامس عشر بتراجع في أعداد الشفاء اليومية، بتسجيل 157 حالة يوم 22 مايو، قبل أن يرتفع مرة أخرى ويتجاوز حاجز المئتين بتسجيل 254 حالة يوم 23 مايو، ويبدأ بعدها في الانخفاض ليسجل 93 حالة شفاء من فيروس كورونا يوم 25 مايو، وهو أدني رقم يتم تسجيله منذ 11 مايو.

وبعد هذا الانخفاض، يعاود المنحنى الأخضر الارتفاع مجددًا، بتسجيل 127 حالة يوم 26 مايو، و178 حالة يوم 27 مايو، ويختتم الأسبوع الخامس عشر بتسجيل و154 حالة تعافي من فيروس كورونا.