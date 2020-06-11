الأسبوع الـ 17 لـ«كورونا» في مصر.. قرابة الـ 10 آلاف إصابة وانخفاض الوفيات (ملف تفاعلي)

تكمل مصر اليوم الخميس، الأسبوع السابع عشر لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، باقتراب الإصابات من حاجز الـ 40 ألف حالة، في وقت تجاوزت فيه الإصابات الجديدة يوميًا لأكثر من ألف إصابة، ووصول حالات الشفاء لأكثر من 10 آلاف حالة تعافي.

أخذت مصر 89 يومًا حتى تجاوزت بها الحالات المصابة بكورونا حاجز الـ 10 آلاف إصابة، ولكن مع اتساع انتشار الوباء، تقلصت هذه المدة إلى 7 أيام فقط، بتسجيل قرابة الـ 10 آلاف حالة جديدة خلال هذا الأسبوع فقط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 39726 حالة، من بينهم 1377 حالة وفاة، ووصول حالات الشفاء إلى 10691 حالة. 🔴 عاجل | الصحة: 1442 إصابة جديدة وارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 10691 👈 التفاصيل: https://bit.ly/2Ai2dmPGepostet von ‎جريدة المال‎ am Donnerstag, 11. Juni 2020

في هذا التقرير الأسبوعي، تستعرض «المال» تحليلًا لأرقام الأسبوع الـ 17 لانتشار فيروس كورونا، في الفترة من 5 إلى 11 يونيو 2020.

قرابة الـ10 آلاف إصابة «كورونا» في أسبوع

خلال هذا الأسبوع، بلغ عدد الحالات المسجلة 9959 إصابة جديدة بكورونا خلال 7 أيام، بمتوسط 1422.7 حالة يوميًا، وبزيادة 10.9% عن الإصابات المسجلة في الأسبوع السابق، والتي بلغت 8974 حالة، في مقابل 5790 حالة بالأسبوع الخامس عشر، و4174 بالأسبوع الرابع عشر.

وتعتبر الزيادة التي حدثت في إصابات كورونا هذا الأسبوع قليلة إذا ما قورنت بالقفزة الكبيرة التي حدثت ما بين الأسبوعين الـ 16 والـ15، حيث ارتفعت الإصابات آنذاك بنسبة 55%.

تغيرات طفيفة في نسب الشفاء والوفيات من «كورونا»

شهدت نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمصر ارتفاعًا طفيفًا بنهاية الأسبوع الـ 17، حيث بلغت 26.9%، في مقابل 26.05% عند نهاية الأسبوع السابق عليه، و25.8% بنهاية الأسبوع الـ 15.

على الجانب الآخر، استمرت نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في التراجع بمصر، حيث سجلت بنهاية هذا الأسبوع 3.46%، مقابل 3.87% بالأسبوع الـ 16، و4.06% بنهاية الأسبوع الـ 15، و4.63% في الأسبوع الـ 14.

منحنى إصابات «كورونا» خلال هذا الأسبوع

لم يشهد منحنى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر تغيرات كبيرة على مدار هذا الأسبوع، حيث بدأ بتسجيل 1348 إصابة جديدة يوم 5 يونيو، ليسجل أعلى رقم له خلال هذا الأسبوع في اليوم التالي بـ 1497 إصابة، و1467 حالة جديدة في يوم 7 يونيو.

وبدأ المنحنى في التراجع قليلًا خلال يوم 8 يونيو بـ 1365 إصابة، ويوم 9 يونيو بـ 1385 إصابة، ليعاود الارتفاع مجددًا يومي 10 و11 يونيو بتسجيل 1455 و1442 على الترتيب.

10.7% تراجعًا في أعداد وفيات «كورونا» خلال أسبوع

تراجعت أعداد الوفيات المسجلة خلال هذا الأسبوع جراء فيروس كورونا في مصر، حيث وصلت لـ 251 حالة وفاة في غضون 7 أيام، بمتوسط 36 وفاة يوميًا، بانخفاض 10.7%، في مقابل تسجيل 281 وفاة بالأسبوع الـ 16، و149 وفاة خلال الأسبوع الـ 15.

ومثلما حدث لأعداد الإصابات الجديدة، لم يشهد المنحنى الأحمر تغيرات كبيرة على مدار 7 أيام، حيث بدأ الأسبوع بتسجيل 40 وفاة في 5 يونيو، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال الأسبوع الـ 17، قبل أن يتراجع في الأيام التالية قليلًا ليسجل 32، و39، و34، و35، و36، و35 وفاة على الترتيب.

ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» خلال أسبوع

ارتفعت حالات الشفاء المسجلة من فيروس كورونا في مصر خلال الأسبوع الـ 17، حيث بلغت 2935 حالة، بمتوسط 419.2 يوميًا، وبزيادة 22.4% عن الأسبوع السابق الذي سجل فيه خروج 2397 حالة مصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل الصحي.

بدأ الأسبوع الـ 17 لكورونا بخروج 402 حالة يوم 5 يونيو، تلاه خروج 380 حالة تعافي جديدة، و423 حالة يوم 7 يونيو، ليتراج العدد قليلًا يومي 8 و9 من الشهر ذاته، بتسجيل 414 و411 على الترتيب.

وسجلت حالات الشفاء ارتفاعًا كبيرًا يوم 10 يونيو بـ 503 حالات شفاء، ليقترب المنحنى الأخضر من أعلى مستوى وصل إليه من سابقًا، بخروج 523 حالة متعافية من كروونا يوم 3 يونيو.