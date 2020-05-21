الأسبوع الـ 14 لـ«كورونا» في مصر: قفزة كبيرة في الإصابات وارتفاع نسب الشفاء (ملف تفاعلي)

اكتمل الأسبوع الرابع عشر من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، بتجاوز الإصابات حاجز الـ 15 ألف حالة، حيث شهدت إصابات الفيروس في مصر معدلات غير مسبوقة، مع اقترابنا من المائة يوم الأولى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر إلى 15003 حالات، بتسجيل 774 حالة جديدة، وارتفاع الوفيات إلى 969 وفاة، ووصول حالات التعافي من الفيروس لـ 4217 حالة. 🔴 «تجاوزنا 15 ألفا».. إصابات كورونا اليومية في مصر تقفز إلى 774 حالةمزيد من التفاصيل: https://bit.ly/2LObTY9#أعرف_من_البيت 🏠Gepostet von ‎جريدة المال‎ am Donnerstag, 21. Mai 2020

وتأتي هذه الأرقام، مع توقعات وزير التعليم العالي د.خالد عبدالغفار، بوصول إجمالي الإصابات إلى أكثر من 37 ألف إصابة بحلول 16 يوليو المقبل، كحد أقصى، مؤكدًا أنه بعد ذلك سيتم تسجيل صفر حالات، بحسب ما جاء في كلمته اليوم الخميس، فى افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع «بشائر الخير 3».

ونستعرض خلال هذا التقرير، تحليلًا لأهم أرقام الأسبوع الرابع عشر، من انتشار فيروس كورونا في مصر، والذي شهد العديد من الأرقام السلبية والإيجابية غير المسبوقة، منذ تسجيل أول إصابة رسمية بالفيروس في 14 فبراير، وحتى اليوم 21 مايو.

قفزة هائلة في إصابات كورونا الجديدة

شهد الأسبوع الرابع عشر، زيادة كبيرة في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر، حيث تم تسجيل 4174 إصابة جديدة بكورونا خلال هذا الأسبوع، من 15 لـ 21 مايو الجاري، بمتوسط 596.3 حالية يوميًا، مقارنة بـ 2848 حالة خلال الأسبوع السابق عليه، بزيادة 46.5%.

ارتفاع نسب الشفاء من كورونا وانخفاض نسب الوفيات

وواصلت نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر ارتفاعها، بنهاية الأسبوع الرابع عشر، حيث بلغ إجمالي حالات الشفاء 28.1%، في مقابل 24.2% في الأسبوع الثالث عشر، و23.6% في الأسبوع الثاني عشر.

وعلى مستوى نسب الوفيات، انخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ في مصر خلال الأسبوع الرابع عشر، حيث بلغت بنهايته 4.63%، في مقابل 5.27% خلال الأسبوع الثالث عشر، و6.03% في الأسبوع الثاني عشر.

معدلات غير مسبوقة لإصابات كورونا في مصر

الأسبوع الرابع عشر شهد قفزات كبيرة في منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر، حيث كان أعلى معدل يومي يتم تسجيله للإصابات سابقًا في 8 مايو بـ 495 إصابة، وبدأ بعد ذلك المنحنى في الهبوط بشكل ملحوظ.

بدأ الأسبوع الـ 14 بتسجيل أرقام منخفضة، حيث كانت الإصابات 399 حالة يوم 15 مايو، ثم أخذت الإصابات اليومية ترتفع بشكل كبير في اليوم التالي (491 حالة في 16 مايو)، ليتم تسجيل أعلى معدل يومي في 17 مايو بـ 510 حالة، و535 في اليوم التالي.

ومنذ بداية 19 مايو، أخذ المنحنى يصعد ليتجاوز حاجز الـ 700 حالة جديدة لأول مرة منذ بداية الجائحة، بتسجيل 720 حالة، لترتفع إلى 745 إصابة في 20 مايو، وأخيرًا تسجيل أعلى معدل يومي على الإطلاق بـ 774 حالة جديدة اليوم الخميس.

ارتفاع وفيات كورونا خلال الأسبوع الرابع عشر

ارتفع عدد حالات الوفاة المتأثرة بفيروس كورونا المستجد في مصر، خلال الأسبوع الرابع عشر، ليتم تسجيل 125 وفاة على مدار 7 أيام، من 15 لـ 21 مايو الجاري، مقارنة بـ 89 وفاة في الأسبوع الثالث عشر، و90 وفاة في الأسبوع الثاني عشر.

المنحنى الأحمر اقترب من أعلى معدلاته خلال يومين، حيث بدأ بتسجيل 21 وفاة في 15 مايو، ليبدأ في الانخفاض تدريجيًا حتى يصل لـ 14 وفاة في 19 مايو، ثم يعاود الارتفاع مجددًا بتسجيل 21 وفاة يوم 20 مايو.

وكان أعلى معدل وفيات يومي تم تسجيله في مصر، يوم 28 أبريل الماضي، بـ 22 حالة وفاة يومية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

قفزات كبيرة في حالات الشفاء اليومية من كورونا

حالات الشفاء من فيروس كورونا كانت أكثر النقاط المضيئة في أرقام الأسبوع الرابع عشر، والذي شهد على مدار 7 أيام خروج 1591 حالة متعافية من كورونا، بمتوسط 227.3 حالة يوميًا، مقارنة بـ 739 حالة فقط في الأسبوع الثالث عشر، و506 حالة في الأسبوع الثاني عشر.

وبذلك بلغت نسبة الحالات التي تعافت تمامًا من فيروس كورونا خلال هذا الأسبوع 37.7% من إجمالي حالات الشفاء التي تم خروجها من مستشفيات العزل منذ 28 فبراير وحتى اليوم.

المنحنى الأخضر حقق قفزات هائلة، بدأت في يوم 15 مايو بـ 173 حالة شفاء جديدة، وكذلك يوم 17 مايو الذي شهد لأول مرة تجاوز حالات التعافي لحاجز المائتين بـ 222 حالة شفاء، وواصل المنحنى صعوده في 18 مايو بـ 268 حالة، إلى أن وصل إلى أعلى قمة بتسجيل 302 حالة شفاء جديدة يوم 19 مايو.

وأخذ منحنى التعافي في الهبوط عن أعلى رقم يومي يصل إليه، بتسجيل 252 حالة شفاء يوم 20 مايو، و223 حالة جديدة يوم 21 مايو.