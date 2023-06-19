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«الأساتذة» بتوقيع الأوبرا والفنان مدحت صالح.. مشروع ضخم لإحياء تراث الموسيقى

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قررت دار الأوبرا المصرية الاحتفاء بالمطرب الكبير مدحت صالح بعد سنوات قدم فيها العديد من الحفلات الغنائية الناجحة بالمسرح الكبير بالأوبرا المصرية

«الأساتذة» بتوقيع الأوبرا والفنان مدحت صالح.. مشروع ضخم لإحياء تراث الموسيقى
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:58 م, الأثنين, 19 يونيو 23

قررت دار الأوبرا المصرية الاحتفاء بالمطرب الكبير مدحت صالح بعد سنوات قدم فيها العديد من الحفلات الغنائية الناجحة بالمسرح الكبير بالأوبرا المصرية ، وإقامة مشروع ضخم خاص به بعنوان” مدحت والكبار ” أو” الأساتذة”، وسوف تبدأ حفلات هذا المشروع لمدحت صالح ابتداء من يوليو القادم .

ويهدف هذا المشروع لإعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب من مصر والسعودية والكويت وكافة الوطن العربي ، وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية من خلال توزيع مجموعة من الحان العمالقة المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، فريد الاطرش ، كمال الطويل ، محمد الموجى ، رياض السنباطى ، محمد فوزى ، الرحبانية ” لبنان ” ، طلال مداح – سراج عمر ” السعودية ” ، عبد الحميد السيد ” الكويت ” وغيرهم من خلال عدد من الموزعين الموزعين منهم احمد مصطفى ،  احمد الموجى ، أسامة كمال عن طريق تكوين متناغم بين الالات الموسيقية المختلفة.

عاطف إمام : فكرة مميزة تنفذ لأول مرة في الحفلات الموسيقية بمصر

قال عاطف إمام مدير أعمال مدحت صالح للمال ، إن الفكرة تتمثل أن مدحت سيقوم بالغناء للأساتذة محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وكمال الطويل كل واحد فيهم سيغني لحنين منهم خلال فاصلين غنائيين ابتداء من 7 يوليو القادم .

ولفت إلى أن مدحت صالح كان يقدم أغنيات في حفلاته الغنائية دائما بجانب أغنيات لكبار المطربين والملحنين القدامى دون تسليط الضوء عليها ، لكن هذه المرة سيغني لهؤلاء الأساتذة فقط  برعاية الشركة المتحدة من خلال هذا المشروع الكبير ، هدفها إحياء تراثنا الموسيقي العظيم.

وأكد أنه بعد إقامة هذا المشروع لمدحت صالح سيتم تنفيذه لمطربين آخرين ، وهذه فكرة مميزة تنفذ لأول مرة في الحفلات الموسيقية بمصر ،لافتا الى أن مدحت متحمس لها كثيرا .

أكرم عادل : هذه الفكرة تم تنفيذها في الماضي بتقديم المطربين أغنيات كبار الملحنين

بدوره، أكد الملحن والموزع الموسيقي أكرم عادل ، أن كون هذه الفكرة تم تنفيذها في الماضي بتقديم المطربين أغنيات كبار الملحنين والمطربين في حفلاتهم الغنائية ، لكن كان يتم بشكل بسيط دون تسليط الإعلام والضوء عليه.

أشار أيضا الى أنه لايمكن أن نقارن مشروع ” مدحت والكبار” كفكرة جديدة من دار الأوبرا المصرية مع الأفكار التي يتم تقديمهما وتنفيذها في المملكة العربية السعودية مؤخرا ، لأنهم يحاولون استعراض قوتهم المالية وإمكاناتهم بتقديم هذه الأفكار للجمهور .

وشدد عادل على أن مدحت صالح يعتبر من أهم وأقوى الأصوات المصرية ، لذلك فهو خير من يمثل هذا المشروع وهذه الأغنيات والألحان ، الذي يمكنه توصيلها باحساس كبير للمستمعين في حفلاته الغنائية والموسيقية القادمة ضمن مشروع ” الأساتذة” الذي تتبناه  دار الأوبرا المصرية .

زوم : صوته يجمع بين خامة الجيل القديم والحديث

وقال الموزع الموسيقي زوم إن هذا المشروع هدفه أن يستمع الجيل الحالي لأغنيات وألحان الكبار الذي لايعرفها هذا الجيل .

وأكد أن اختيار مدحت صالح مميزا للغاية ، لأن صوته يجمع بين خامة الجيل القديم والحديث ، وأي مطرب آخر من جيله لن يكون بنفس قوته وتناسبه مع تقديم هذا المشروع .

ولفت زوم أيضا إلى أن احياء تراث كبار الملحنين والمطربين أمرا عظيما سواء من مصر أو الوطن العربي ، حيث أن الأجيال الجديدة تحتاج لمثل هذه الحفلات الموسيقية الفترة الحالية ، حتى يعود المستمع لتذوق الفن الراقي والمحترم في ظل انتشار موجات غنائية مختلفة في السوق الغنائي .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:58 م, الأثنين, 19 يونيو 23