الأزهر يوافق على تأسيس صندوق للتأمين على الطلاب

الشاذلى جمعةوافقت مشيخة الأزهر الشريف، مبدئيًا، على تأسيس صندوق للتأمين على الطلبة والطالبات بالمعاهد وجامعة الأزهر.وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللقاء الذى جرى فى مشيخة الأزهر شهد الموافقة على التأمين على الطلبة والطالبات ضد المخاطر التى يتعرضون لها

الشاذلى جمعة

وافقت مشيخة الأزهر الشريف، مبدئيًا، على تأسيس صندوق للتأمين على الطلبة والطالبات بالمعاهد وجامعة الأزهر.

وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللقاء الذى جرى فى مشيخة الأزهر شهد الموافقة على التأمين على الطلبة والطالبات ضد المخاطر التى يتعرضون لها كالحوادث الشخصية التى تؤدى إلى الوفاة والعجز.

وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن وزارتى التعليم والتعليم العالى سيشكلان صندوقين للتأمين على الطلبة والطالبات بمرحلتي: “التعليم قبل الجامعى”، و”الجامعى”، لافتًا إلى أن هناك دراسة إكتوارية لتحديد قيم اشتراكات الطلاب فى الصناديق الثلاثة ومبلغ التعويض.

وأكد أن القانون يجيز للجهات الحكومية تشكيل صناديق للتأمين على بعض الأخطار الخاصة التى تتعرض لها.