الأزهر ينظم حملة لمواجهة دعوات الانحراف الأخلاقي

وكالات:أعلن الأزهر الشريف عن تنظيم حملة موسعة من خلال وعاظه بكل مناطق الجمهورية، وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لمواجهة دعوات الانحراف التي يروج لها أصحاب الفكر الضال الوافد إلى بلادنا، والتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية الدعوية والاجتماعية والصحية والتشريعية، بالإضاف

وكالات:

أعلن الأزهر الشريف عن تنظيم حملة موسعة من خلال وعاظه بكل مناطق الجمهورية، وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لمواجهة دعوات الانحراف التي يروج لها أصحاب الفكر الضال الوافد إلى بلادنا، والتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية الدعوية والاجتماعية والصحية والتشريعية، بالإضافة لاستعادة دور الأسرة التوجيهي والرقابي وغرس الأخلاق والقيم الروحية في النشء لحمايتهم من هذا الفكر المدمر والغزو اللا أخلاقي.





كما تقرر تخصيص خطب الجمعة بالجامع الأزهر لشهر المحرم لهذا الغرض، وتنفيذ محاضرات وندوات بمختلف كليات جامعة الأزهر ضمن الأنشطة الثقافية لتحصين الشباب من هذه الدعوات الضالة.