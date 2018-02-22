الأزهر يطالب بوقف مأساة الغوطة الشرقية في سوريا

متابعات أدان الأزهر الشريف، مساء اليوم الخميس، ما يتعرض له سكان منطقة "الغوطة الشرقية" في سوريا، من مأساة إنسانية، مطالبا كافة الأطراف ذات الصلة والمنظمات الإنسانية، بإنهاء معاناة السكان المحاصرين، والوقف الفوري لاستهداف المدنيين، وإمدادهم بالمواد الإغاثية ومستلزمات الحياة الضرورية. وشدد الأزهر ال

متابعات

أدان الأزهر الشريف، مساء اليوم الخميس، ما يتعرض له سكان منطقة “الغوطة الشرقية” في سوريا، من مأساة إنسانية، مطالبا كافة الأطراف ذات الصلة والمنظمات الإنسانية، بإنهاء معاناة السكان المحاصرين، والوقف الفوري لاستهداف المدنيين، وإمدادهم بالمواد الإغاثية ومستلزمات الحياة الضرورية.

وشدد الأزهر الشريف على أن الصور والمشاهد المروعة التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية لمعاناة أهالي الغوطة، وغيرها من مناطق سوريا المنكوبة، توجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده من أجل إيقاف دوامة الدمار والاقتتال المستمرة منذ سنوات، والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري المظلوم، فضلا عن تشريد عدة ملايين آخرين.

وأعرب الأزهر الشريف عن دعمه للجهود المخلصة التي تبذلها جمهورية مصر العربية من أجل إحلال السلام في سوريا، ووقف نزيف الدماء، والحفاظ على وحدة البلاد، وتلبية طموحات الشعب السوري.