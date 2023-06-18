الأزهر يطالب بعرض تعديلات قانون الجبانات عليه لإبداء الرأي.. ومحلية النواب يحيله إليه ويطالب برأي الكنيسة

طالب الدكتور حسن السيد خليل، ممثل الأزهر الشريف، خلال اجتماع محلية النواب، بأهمية عرض التعديلات المطروحة على قانون الجبانات، على الأزهر الشريف لعرضه على لجنة لبحثه وإبداء الرأي بشأنه.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

وقال ممثل الأزهر: هذه الأطروحة بالتعديلات أصابت كبد الحقيقة، فالله عز وجل كرم الإنسان وحثت الشريعة الإسلامية على انتقاء أفضل الأماكن لدفن الميت، ونظر للإنسان المكرم حيا وميتا.

وأشار إلى أهمية تعديل مسمى جبانة، والأفضل مسمى مدافن، وكذلك أهمية تنظيم وظيفة من يقوم بعملية الدفن، قائلا: التعديل لم يوضح ضوابط من يقوم بالدفن ومن يعطيه التصريح وهل مؤتمن على الدفن، ولابد أن يوضح التعديل من يقوم بالإبلاغ عن المخالفات بعد الدفن في القبور، وهل يتم المتابعة لمواجهة المخالفات والنبش وغيرها، وضرورة أن تأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار في التعديلات.

وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: يحال مشروع القانون إلى الأزهر الشريف لدراسته وإرسال الرد بشأن كتابة، كما أكد رئيس اللجنة أهمية الاستماع إلى رأي الكنيسة بخصوص مشروع القانون.

من جانبه، قال اللواء حمدى الجزار؛ مستشار وزير التنمية المحلية، إنه لابد أن يكون هناك وقفة بالنسبة لحرمة الموتى والحفاظ عليها وعدم انتهاكها.

فيما، قال المستشار إسلام الشامي، المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه يمس كل مواطن مصري، وسيكون لديها ملاحظات بشأن ضبط صياغة التشريع فى بعض المواد .

كما أكد المستشار محمود السعيد عويس، ممثل وزارة العدل، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع القانون.