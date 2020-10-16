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الأزهر يدين حادث باريس الإرهابي ويدعو إلى ضرورة التحلي بأخلاق الأديان

الأزهر يدعو لسن تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة
محمد بدر 12:39 ص, السبت, 17 أكتوبر 20 12:39 ص, السبت, 17 أكتوبر 20

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أعرب الأزهرالشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، والذي أسفر عن قيام شخص متطرف بقتل مدرس وقطع رأسه.

ويؤكد الأزهر رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشددًا على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.

ويُؤكد الأزهر على دعوته الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان، داعيا إلى ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة.

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كما يدعو الجميع إلى التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد على احترام معتقدات الاخرين.

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بقلم محمد بدر

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