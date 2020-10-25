سيـــاســة

الأزهر يدين تفجير كابول: الجماعات الإرهابية تسفك الدماء لأغراض دنيئة

أعرب الأزهر عن خالص تعازيه إلى أفغانستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وائل كمال 3:24 م, الأحد, 25 أكتوبر 20 3:24 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

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أدان الأزهر الشريف التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًّا في العاصمة الأفغانية كابول ، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ويؤكد الأزهر عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات الإرهابية تسفك الدماء وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة ترفضها كل نفس بشرية سوية وتبرأ منها الأديان والمواثيق والأعراف الدولية.

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وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه إلى أفغانستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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بقلم وائل كمال

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