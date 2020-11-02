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الأزهر يدين الهجمات الإرهابية في فيينا

الهجمات الإرهابية حدثت خلال الساعات الماضية في أماكن متفرقة بالعاصمة النمساوية فيينا.
المال - خاص 1:43 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 1:43 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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أدان الأزهرالشريف وإمامه الأكبر فضيلة أ.د/ أحمد الطيب، شيخالأزهر، الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال الساعات الماضية في أماكن متفرقة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وشدد الأزهر في بيان على أن قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين.

وناشد كافة الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفا واحدا في وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع من أجل نشر السلام في ربوع العالم ودحض العنف والكراهية.

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ويقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة النمسا، قيادة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا المولى -عز وجل- أن يخلص العالم من خطر الإرهاب وشروره، وأن ينعم جميع البشر بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

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بقلم المال - خاص

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