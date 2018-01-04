الأزهر والبحث العلمى يحتفلان بالعرض الخاص لمسلسل نور وبوابة التاريخ .. الاثنين المقبل

جهاد سالم تنظم أكاديمية البحث العلمي، ومؤسسة الأزهر يوم الاثنين المقبل حفلًا للعرض الخاص لمسلسل الاطفال ثلاثي الأبعاد "نور وبوابة التاريخ"، وهو إنتاج مصري بين الأكاديمية والأزهر، من إنتاج شركة نهضة مصر للدعاية والإعلان. قالت دينا إبراهيم العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للدعاية والاعلان، فى تصريحات لـ

جهاد سالم



تنظم أكاديمية البحث العلمي، ومؤسسة الأزهر يوم الاثنين المقبل حفلًا للعرض الخاص لمسلسل الاطفال ثلاثي الأبعاد “نور وبوابة التاريخ”، وهو إنتاج مصري بين الأكاديمية والأزهر، من إنتاج شركة نهضة مصر للدعاية والإعلان.

قالت دينا إبراهيم العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للدعاية والاعلان، فى تصريحات لـ”المال” إن المسلسل 30 حلقة، ويروي قصص علماء المسلمين، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى المسلسل الفنان سامح حسين.

واشارت الأكاديمية إلى أن المسلسل استكمال لمسيرة التعاون بين الأكاديمية والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاقية مشتركة فى 16 فبراير الماضي، بهدف دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعى، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية.

وتضم مؤسسة “نهضة مصر” 5 شركات، للنشر، والصحافة، والرسوم المتحركة، وسوفت وير، وتجارة لإنتاج مستلزمات المدارس وشركة الإنيميشن.