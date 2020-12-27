الأزهر : من يخشي الموت بسبب كورونا يصلي الجمعة ظهرا في البيت (فيديو)

أضاف خليل ، أن "الصلاة في الساحات الخارجية للمساجد أفضل من داخل المسجد"

أكد الدكتور علي خليل ، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن من يخاف على نفسه ميروحش صلاة الجمعة و يصليها ظهر طالما يخشي على نفسه من الإصابة بفيروس كورونا .

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، :” لو الجامع جنب البيت ميروحش صلاة الجمعة ويصليها ظهر ، نحن في زمن يخشي على الإنسان من أي حاجة و لو خايف على نفسه من الموت بسبب كورونا ميروحش” .

وأضاف خليل ، أن “الصلاة في الساحات الخارجية للمساجد أفضل من داخل المسجد” ، موضحا أن المسافة بين الفرد والفرد الآخر 1.5 متر وذلك داخل المسجد .