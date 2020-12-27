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الأزهر : من يخشي الموت بسبب كورونا يصلي الجمعة ظهرا في البيت (فيديو)

أضاف خليل ، أن "الصلاة في الساحات الخارجية للمساجد أفضل من داخل المسجد"
محمد مجدي 11:57 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 11:57 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أكد الدكتور علي خليل ، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن من يخاف على نفسه ميروحش صلاة الجمعة و يصليها ظهر طالما يخشي على نفسه من الإصابة بفيروس كورونا .

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، :” لو الجامع جنب البيت ميروحش صلاة الجمعة ويصليها ظهر ، نحن في زمن يخشي على الإنسان من أي حاجة و لو خايف على نفسه من الموت بسبب كورونا ميروحش” .

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وأضاف خليل ، أن “الصلاة في الساحات الخارجية للمساجد أفضل من داخل المسجد” ، موضحا أن المسافة بين الفرد والفرد الآخر 1.5 متر وذلك داخل المسجد .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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