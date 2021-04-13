«الأزهر للفتوى الإلكترونية»: مبادرة لم الشمل أنهت خلافات 27 ألف نزاع أسري (فيديو)

أكد الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه تم حل نحو 27 ألف نزاع أسري من عام 2018 غلى 2018 ، وذلك منذ إطلاق مبادرة لم الشمل .

وقال الحديدي في لقاء مع فضائية اكسترا نيوز، إن وحدة لم الشمل تلقت نحو 50 ألف نزاع أسري ، وتم التدخل في عدد 30 ألف نزاع منهم ، مشيرا إلى أنه يتم الاستعانة بشيوخ وأئمة من دار الإفتاء المصرية في حل تلك النزاعات الأسرية.

وأضاف الحديدي ، أن عدد أعضاء الفتوي في قسم الأحوال الشخصية يمثل ضعف عدد الأعضاء في باقي الأقسام لما يمثل من أهمية كبرى في تلقي الفتاوي الإلكترونية.

ولفت الحديدي ، إلى أنه يوجد أيضا قسم خاص بفتاوى النساء ، حيث أن الأسئلة النسائية أكثر من الأسئلة التي تأتي من الرجال.