لايف

«الأزهر للفتوى الإلكترونية»: مبادرة لم الشمل أنهت خلافات 27 ألف نزاع أسري (فيديو)

وحدة لم الشمل تلقت نحو 50 ألف نزاع أسري
محمد مجدي 11:50 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21 11:50 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه تم حل نحو 27 ألف نزاع أسري من عام 2018 غلى 2018 ، وذلك منذ إطلاق مبادرة لم الشمل .

وقال الحديدي في لقاء مع فضائية اكسترا نيوز، إن وحدة لم الشمل تلقت نحو 50 ألف نزاع أسري ، وتم التدخل في عدد 30 ألف نزاع منهم ، مشيرا إلى أنه يتم الاستعانة بشيوخ وأئمة من دار الإفتاء المصرية في حل تلك النزاعات الأسرية.

اقرأ أيضا  نسخة متحورة من كورونا تضرب شباب البرازيل.. حالات حرجة تملأ 50% من العناية المركزة

وأضاف الحديدي ، أن عدد أعضاء الفتوي في قسم الأحوال الشخصية يمثل ضعف عدد الأعضاء في باقي الأقسام لما يمثل من أهمية كبرى في تلقي الفتاوي الإلكترونية.

ولفت الحديدي ، إلى أنه يوجد أيضا قسم خاص بفتاوى النساء ، حيث أن الأسئلة النسائية أكثر من الأسئلة التي تأتي من الرجال.

اقرأ أيضا  طقس غد السبت.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

دراسة تزف نبأ سارا بشأن السلالة البريطانية لـ«كورونا»

محمد عبد السند 11:52 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

بدء تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن في قنا والشرقية بلقاح كورونا

محمود خاطر 6:08 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

طقس غد الأربعاء.. مائل للحرارة ونشاط للرياح على القاهرة وجنوب سيناء

دعاء محمود 5:07 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

تأجيل محاكمة الطبيب المتحرش لـ 16 يونيو المقبل

المال - خاص 4:24 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

رفض طعون المتهمين بخلية «ميكروباص حلوان» وتأييد أحكام إدانتهم

المال - خاص 4:06 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

محافظ أسيوط: تركيب وتشغيل خزان أكسجين بمستشفى صدفا العام سعة 15 ألف لتر

عصام عميرة 3:03 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21