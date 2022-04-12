«الأزمة قد تطول».. السيسي للمحافظين : مهم جدا السيطرة على أسعار السلع وتوافرها لشهور قادمة (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الثلاثاء خلال اجتماعه مع محافظي بورسعيد والإسماعيلية والسويس و جنوب سيناء والأقصر ضرورة ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات خلال الفترة الحالية، مشددا على أهمية السيطرة على أسعار السلع وتوافرها لشهور قادمة.

وقال السيسي خلال تفقده مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: “مهم جدا أننا نسيطر على الاسعار، و احنا بنقول للناس من حقها تكسب بس تكسب مكسب معقول في ظل الظروف اللي احنا فيها”.

وأضاف السيسي أن “ذلك حتي لا يكون عبء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نشهدها حاليا ، و ذلك أمر مهم للمحافظات و الحكومة أن نكون متواجدين بكثافة عالية جدا في الشوارع والأسواق حتي نطمئن أن الأمور تسير في ظل الظروف اللي احنا فيها”.

واستكمل السيسي قوله : “إحنا مش عارفين الموضوع ده و الأزمة الموجودة بره دي هتستمر قد إيه انا بقول الكلام ده للمحافظين في كل منطقة ، و التجربة دي عشان التواصل المستمر” .

وأكد السيسي أن المهم في المرحلة الحالية هو بذل جهد أكبر للسيطرة على الأسعار في الأسواق، قائلا: “إحنا موجودين عشان خاطر الناس”.

ووجه السيسي حديثه لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان : “محتاجين نكون موجودين على الأرض بشكل أكبر ولازم نسمع من المواطنين لأن ضبط الاسعار هي القضية اللي محتاجين نضغط فيها دلوقتي و هذا يتم بالتواجد الفعلي في الميادين والأسواق و الوقوف على الاسعار المطروحة هل هي مناسبة ام لا .

وأشار السيسي إلى أن ذلك حتي تستطيع الدولة التحرك و العمل على تعزيز للمنتجات الموجودة لانه طول ما في وفرة في السلع تكون هناك فرصة لضبط الأسعار .

و أوضح السيسي أنه مطمئن لتوافر السلع في الأسواق سواء كانت سلع أساسية أو غير أساسية ، مشيرا إلى أنه يتحدث عن تكلفة السلعة حاليا .

وتابع السيسي “الأزمة دي قد تطول شوية و آثارها موجودة معانا ولازم من دلوقتي نكون شايفين ده و بنتعامل معاه ، إحنا عايزين يكون في تصور أن السلعة تكون متوفرة لشهور قادمة بأسعار معقولة و ذلك لتخفيف العبء على المواطنين و نبذل المزيد من الجهد .

يشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي بدأت في 24 فبراير الماضي مازالت آثارها السياسية والاقتصادية تؤثر بشكل سلبي على جميع دول العالم مما ادي الي زيادات ضخمة في اسعار مدخلات الإنتاج و اسعار السلع .

كان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم ، مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واستمع الرئيس إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالميا في هذا الإطار.

وقام الرئيس بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر، حيث اطمأن من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجها بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات.

كما وجه الرئيس باستمرار السادة المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين.