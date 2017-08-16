الأزمة اليمنية محل تشاور مكتبتي الإسكندرية والملك فيصل

مها يونس : ينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات السياسية، الاثنين المقبل، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وبالتنسيق مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجريدة الأهرام، حلقة نقاشية بعنوان "الأزمة اليمنية: تحديات وفرص"، بفندق شيراتون القاهرة.وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان اليوم



مها يونس :

ينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات السياسية، الاثنين المقبل، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وبالتنسيق مع مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجريدة الأهرام، حلقة نقاشية بعنوان “الأزمة اليمنية: تحديات وفرص”، بفندق شيراتون القاهرة.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية في بيان اليوم، أن “هذه الندوة تأتي ثمرة تعاون بين المكتبة ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برئاسة الأمير تركي الفيصل في إطار برنامج المكتبة للمجابهة الفكرية للتطرف والإرهاب”.

من جانبه أشار الدكتور سعود السرحان، الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في البيان ذانه إلى أن الحلقة النقاشية تتناول ثلاثة محاور، وهي: المحور الإنساني، المحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور السياسي وسبل حل الأزمة.

وتتناول المداخلات الخاصة بمحاور الجلسات الثلاثة عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها “الإنتهاكات بحق النساء والأطفال من قبل الحوثيين، إنتهاكات حقوق الانسان، تدهور الأوضاع الإنسانية باليمن وأسبابها وتداعيتها”، بالإضافة إلى الأوضاع الإقتصادية والتنموية والآثار الإقتصادية، وواقع التعليم الجامعي في اليمن ” المشاكل والحلول، والنظام المصرفي والأزمة اليمنية”.

ويشارك في الجلسة عدد كبير من المتخصصين والأكاديميين، والسفراء، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية والمدنية والدولية.

وتختتم الحلقة النقاشية بالأوضاع السياسية وسبل حل الأزمة اليمنية، وفهم تنوع اليمن وكيفية حل ما يبدو مشكلة، وجذور العلاقات السعودية اليمنية والحلول المقترحة لحل تلك الأزمة.