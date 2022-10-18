«الأرقام سالبة».. هبوط حاد في مؤشر معنويات الاقتصاد في ألمانيا ومنطقة اليورو

شهد مؤشر معنويات الاقتصاد في ألمانيا هبوطا حادا بلغت نسبته سالب 59.2 نقطة، فيما انخفض مؤشر التوقعات الاقتصادية الألماني مسجلا سالب 72.2 نقطة، بعد أن سجل سالب 60.5 الشهر الماضي.

وتعبر تلك الأرقام الصادرة عن معهد ZEW والتي جاءت بالسالب جميعها، عن الأزمة الحادة التي تعيشها القارة الآن على وقع أزمة الطاقة التي تشهدها في الآونة الأخيرة.

في غضون ذلك جاء مؤشر مؤشر معنويات الاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” بالسالب هو الآخر وسجل -59.7.

وتدل تلك الأرقام على التوقعات القاتمة والكارثة التي تشهدها القارة العجوز التي تشهد عدد من الازمات الحادة كالحرب الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم، بجانب أزمة الطاقة بطبيعة الحال.

ويعتمد مؤشر ثقة الاقتصاد على إجراء مسح على ما يقرب من 275 مؤسسة استثمارية و محلل اقتصادي ألماني، حيث يكون في استطاعتهم تحديد التوقعات الاقتصادية النسبية لستة أشهر قادمة لمنطقة اليورو وألمانيا، وبالتالي يعد هذا المؤشر دليل مبكر على مستقبل النشاط الاقتصادي.

كانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد ذكرت مؤخرا في بيان صحفي أن الحكومة تتوقع ركودا اقتصاديا يمتد ثلاثة أرباع متتالية ابتداء من الربع الثالث من العام الجاري، مضيفة بأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الألماني سيواجه شتاءا صعبا للغاية.