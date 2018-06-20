الأرقام القياسية للجولة الأولى للمونديال.. تعرف عليها

على المصرى

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، في نسختها الحالية “روسيا 2018″، العديد من الأرقام القياسية سواء للاعبين أو المنتخبات أو تحطيم لبعض الأرقام التي كانت صامدة منذ فترة كبيرة.

ويحظى البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى، بنصيب الأسد من الأرقام، فيما سجل منتخب مصر أسوأ رقم بين المنتخبات الإفريقية في مواجهات المونديال، وعادل في مباراتين وخسر ثلاثة ولم يربح في 5 مباريات، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم:

1– أكثر نسخة شهدت فيها مشاركة منتخبات عربية بعدد 4 منتخبات: السعودية، مصر، تونس، المغرب.

2– مشاركة لاعب تم إيقافه 12 شهرًا بسبب تعاطي المخدرات، على أن تستكمل العقوبة بعد كأس العالم، وهو البيروفي جيريرو.

3– منتخب أيسلندا صاحب التعداد السكاني أقل من نصف مليون شخص، يشارك في المونديال ويسجل الهدف الأول له في كأس العالم.

4– فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس، سجل الهدف الوحيد للعرب في الجولة الأولى لدور المجموعات.

5– هاري كين يسجل هدفين في أول مباراة له بكأس العالم.

6– بعدما سجل هدفًا في مرمى منتخب بنما أصبح لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا بـ 38 هدفًا.

7– رقم سلبي في مباراة السويد وكوريا الجنوبية، فكانت أول تسديدة على مرمى في الدقيقة 20 كثاني أطول فترة قبل التصويب على المرمى، والأكبر كانت في مباراة بكأس العالم منذ 1966.

8– منتخب البرازيل لم يتمكن من تحقيق الفوز على سويسرا في مباراته الافتتاحية، وآخر مرة تعادل المنتخب البرازيلي في المباراة الأولى منذ 40 عامًا.

9– المكسيكي رافاييل ماركيز هو اللاعب الثالث في تاريخ كأس العالم الذي يشارك في 5 نسخ مختلفة من البطولة.

10- منتخب ألمانيا هو أول منتخب أوروبي يخسر في مونديال روسيا.

11– إيقاف سلسلة اللاهزيمة لمنتخب كوستاريكا، عندما فاز المنتخب الصربي عليه، ففي نسختي 2014 و2018، الأخير لم يخسر في كأس العالم بالبرازيل في 5 مباريات وودع البطولة بركلات الجزاء أمام هولندا في دور ربع النهائي.

12– أصبح برانسيلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي السابق، أكثر لاعب يشارك في تاريخ مباريات منتخب بلاده حيث خاض مباراته الدولية رقم 104، ليتجاوز الرقم القياسي السابق الذي يبلغ 103 مباريات دولية المسجل باسم ديان ستانكوفيتش.

13– حافظ كاسبر شمايكل حارس مرمى المنتخب الدنماركي على نظافة شباكه في 5 مباريات على التوالي مع منتخب بلاده، خلال بنما وتشيلي والسويد والمكسيك وبيرو، متخطياً بذلك رقم والده بيتر شمايكل، الذي حافظ على شباكه في 4 مباريات على التوالي مسجلاً رقمًا تاريخيًا

14– متوسط الأعمار في المنتخب الفرنسي في مباراة أستراليا وصل لـ 24 عامًا و 6 أشهر، وهو أصغر فريق فرنسي يشارك في المونديال منذ مونديال 1930 بأوروجواي.

15– اللاعب الأسترالي دانييل أرزاني هو أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولات كأس العالم عن عمر 19 عامًا و6 أشهر.

16– سجل هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا ونادي توتنهام هوتسبير الإنجليزى، الظهور رقم 99 له بقميص الديوك، خلال مشاركته أمام أستراليا، كما أنه سجل رقمًا سلبيًا له بعدما تلقى الهدف رقم 13 في شباكه من أصل 15 ركلة جزاء لعبت عليه.

17– دييجو كوستا بات هو ثاني لاعب غير مولود في إسبانيا يسجل مع منتخب الماتادور في كأس العالم، بعد روبرتو لوبيز إيفارتي “مولود في هندوراس”، الذي سجل في مونديال 1982.

18 – راموس وإنييستا ينضمان للثلاثي إيكر كاسياس وشافي هيرنانديز وزوبيزاريتا تمثيلاً للمنتخب الإسباني في 4 دورات لكأس العالم.

19– استطاع كريستيانو رونالدو أن يواصل كتابة التاريخ، وبات رابع لاعب يسجل في 4 نسخ متتالية من كأس العالم بعد بيليه، وأوبر زيلير وميروسلاف كلوزه.

20– أحتاج رونالدو لـ 3 دقائق و 30 ثانية، لتسجيل واحدة من أسرع ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم، بعد يوهان نيسكينس لاعب هولندا في مونديال 1974، صاحب الـ 3 دقائق و30 ثانية، وروبن فان بيرسي في مونديال 2014 وصاحب الـ 2 دقيقة و 32 ثانية.

21– كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يلعب بالدوري الإسباني يسجل ثنائية ضد منتخب إسبانيا في تاريخ كأس العالم.

22– وصل كريستيانو رونالدو للهاتريك رقم 51 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، كما أنه الهاتريك الـ51 في تاريخ كأس العالم، كما أنه سجل أول هاتريك في مونديال روسيا الحالي.

23– أصبح صاروخ ماديرا أكبر لاعب سنًا يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم، رونالدو الآن يبلغ من العمر 33 عامًا و130 يومًا.

24– سجل منتخب مصر أسوأ رقم بين المنتخبات الإفريقية في مواجهات بكأس العالم، حيث تعادل في مباراتين وخسر ثلاثة ولم يربح في 5 مباريات.

25– تجاوز منتخب أوروجواي لعنة المباراة الافتتاحية بالمونديال، حيث أنهى سلسلة من 6 مباريات افتتاحية متتالية في كأس العالم دون فوز، ليفوز للمرة الأولى منذ عام 1970.

26– اللاعب خوسيه خيمينيز صاحب 23 سنة و146 يومًا، هو أصغر لاعب من أوروجواي يسجل هدف في كأس العالم منذ إديسون كافاني في 10 يوليو 2010 الذي لعب أيضًا وهو بنفس السن تمامًا.

27– شارك اللاعب السويسري شاكيري والسعودي يحيى الشهري والكولومبي كوينتيرو كأقصر 3 لاعبين في كأس العالم 2018 بطول يصل إلى 165 سم.

28– مشاركة تاكاشي إينوي لاعب المنتخب الياباني كأخف اللاعبين وزنًا في البطولة الأغلى نسخة 2018 بوزن 59 كجم.

29– اللاعب البنمي رومان توريس شارك في كأس العالم 2018 كأثقل اللاعبين وزنًا بـ 99 كجم.

30– طرد اللاعب الكولومبي كارلوس سانشيز، ثاني أسرع حالة طرد في تاريخ كأس العالم بعد ألبرتو باتيسيتا في لقاء أوروجواي والمكسيك عام 1986.

31– أول حالة طرد في كأس العالم 2018 بروسيا كانت من نصيب كارلوس سانشيز، وكذلك هي أول حالة طرد في تاريخ كولومبيا خلال مواجهتها في كأس العالم.

32– اللاعب الياباني شينجي كاجاوا سجل أول هدف لصالح اليابان من ركلة جزاء طوال تاريخ كأس العالم، وهو أيضًا الهدف الأسرع لهم.

33– خوان كوينتيرو أصبح أول لاعب كولومبي يسجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في تاريخ كأس العالم.

34– تم تسجيل 4 أهداف حتى الآن من الركلات الحرة المباشرة في كأس العالم 2018، أكثر مما تم تسجيله في كأس العالم 2014 كاملاً (3 أهداف).

35– هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها أربعة منتخبات من أمريكا الجنوبية في الفوز بمباراتها الافتتاحية في بطولة كأس العالم منذ عام 1974.

36– المنتخب السنغالي يحقق الفوز الأول للمنتخبات الأفريقية في نسخة كأس العالم 2018.