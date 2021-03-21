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الأرصاد: ننصح باستمرار ارتداء ملابس الشتاء 10 أيام لتجنب «نزلات البرد» (فيديو)

قالت إنه سيكون هناك شعور بالبرودة مرة أخري خصوصا في فترة الليل
محمد مجدي 1:12 ص, الأثنين, 22 مارس 21 1:12 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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طالبت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية وذلك من أسبوع إلى 10 أيام حتى يستقر الجو وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد .

وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إنه رسميا انتهي فصل الشتاء و بدأ فصل الربيع وذلك مع بداية موجة حارة منذ أمس والتي شهدت ارتفاع من 6 الي 8 درجات مئوية في درجة الحرارة.

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واضافت شاكر، أن العظمي في القاهرة كانت يوم السبت 30 والأحد 32 و الاثنين 34 درجة مئوية وذلك بالنسبة لمحافظة القاهرة ، كما أن معظم أنحاء الجمهورية تشهد إرتفاع في درجات الحرارة وصلت جنوب البلاد من 39 الي 40 درجة مئوية.

وتابعت شاكر ، أن درجة الحرارة يوم الثلاثاء ستكون العظمي 30 ويوم الأربعاء سيكون هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة لتعود مرة أخرى الي 23 درجة مئوية العظمي و12 الصغري .

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وأكدت شاكر، أنه سيكون هناك شعور بالبرودة مرة أخري خصوصا في فترة الليل والسبب في ذلك هو نشاط الرياح والذي جاء نتيجة منخفض جوي قادم من الصحراء الليبية محمل بكتل من الرياح والأتربة وانخفاض للرؤية على الطرق.

ولفتت شاكر ، إلي أن الرمال والأتربة مستمرة يومي الاثنين والثلاثاء ومع انخفاض درجات الحرارة ستستمر الرياح مع عدم وجود أتربة ، وستكون درجة الحرارة العظمي يوم الخميس 21 درجة مئوية .

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وأوضحت شاكر أن نشاط الرياح سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الاحمر والبحر المتوسط وخصوصا المتوسط حيث سيصل ارتفاع الموج الي 3.5 متر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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