الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر ثلاثة أيام تعرف عليها

أوناقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، إن مصر ستتعرض خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الحالى لدرجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات , فيما ستسجل يومي الجمعة والسبت المقبلين أعلى قيم لها.وقال عب

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قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، إن مصر ستتعرض خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الحالى لدرجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات , فيما ستسجل يومي الجمعة والسبت المقبلين أعلى قيم لها.

وقال عبدالعال في تصريح له اليوم، إنه سوف يسود البلاد خلال الفترة المذكورة طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا ويصاحب ذلك ارتفاع في الرطوبة النسبية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة بقيم تتراوح ما بين 85% إلى 95% ; مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس.

ونصح المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة ما بين فترتي الظهر والعصر ومداومة شرب المياه على فترات قصيرة وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية خاصة لأصحاب الأمراض التنفسية والأطفال وكبار السن وذلك لارتفاع نسب الرطوبة .. محذرا من انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية والشوائب العالقة خلال ساعات النهار على الطرق، أما الرياح فهي معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر يوم غد الخميس مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية خلال هذه الفترة ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية..ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 38 إلى 40 درجة مئوية..ومحافظات شمال الصعيد من 39 إلى 41 درجة مئوية.. محافظات جنوب الصعيد من 43 إلى 45 درجة مئوية.