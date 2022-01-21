الأرصاد: موجة الصقيع مستمرة حتى نهاية يناير.. واستقرار الأحوال الجوية بداية فبراير (فيديو)

الكتلة الهوائية التي تمر عبر البحر المتوسط والبحر الاحمر تعتبران جبهات صد لحالات عدم الاستقرار العنيفة التي تشهدها الدولة المجاورة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن شهر يناير هو أكثر شهور السنة برودة، وتشهد خلاله درجات الحرارة استمرارية انخفاضها والتي ستكون حتي نهاية الأسبوع، متوقعاً أنه مع بداية فبراير ستشهد الأحوال الجوية الاستقرار بشكل كبير .

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مصر تستطيع على فضائية دي إم سي، أن أهم سبب في انخفاض درجات الحرارة هو الكتلة الهوائية التي تؤثر على حالة الطقس في مصر، والكتلة الهوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، وهي قادمة من مناطق أشد برودة مثل سوريا ولبنان والعراق، ومنطقة سيبيريا في روسيا، والتي تتجاوز درجات الحرارة بها 10 تحت الصفر.

و تابع “شاهين” أن تلك الكتلة الهوائية التي تمر عبر البحر المتوسط والبحر الاحمر يعتبران جبهات صد لحالات عدم الاستقرار العنيفة التي تشهدها الدولة المجاورة من سوء الأحوال الجوية.

وأوضح “شاهين” أن مدينة سانت كاترين ومدينة نخل في وسط سيناء تشهدان درجة حرارة تحت الصفر وتساقط ثلوج حيث تسجل 2 و 3 تحت الصفر، وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة .

و لفت إلي ان متوسط درجات الحرارة في فترات الليل في مختلف المحافظات من 6 الي 9 درجات، ومحافظات شمال الصعيد هي أكثر برودة ، و التي تشهد موجات صقيع على الأراضي الزراعية و المزروعات .

و أوضح شاهين أن نتيجة وجود إنخفاض في طبقات الجو العليا و سقوط الأمطار نري حبات من البرد تسقط في بعض المحافظات مثل الإسكندرية و اسوان و عدد من محافظات الوجه البحري .

وتابع شاهين أنه بالنسبة لمدينة سانت كاترين والتي تشهد انخفاضات شديدة في درجات الحرارة تصل إلي تحت الصفر ، والتي تؤدي إلي سقوط الثلوج .

وأشار شاهين الي انه تبدأ قطرات الندي الموجودة على النباتات تبدأ تتجمد نتيجة الإنخفاضات الشديدة في درجات الحرارة القريبة جدا من سطح الأرض و التي تتجمد في كسر تلك النباتات و تلفها .

وأكد شاهين ان اكثر المحافظات برودة والتي تتراوح درجات الحراره بها من 4 إلي 6 درجات ، مشيرا الي أن طبيعة منطقتي التجمع الخامس و مدينة 6 اكتوبر مرتفعة عن باقي مناطق محافظة القاهرة، إضافة إلي خلو تلك المناطق من التكدس السكاني و درجات الحراره تختلف من سطح الأرض عن منطقة الي أخري.

وتابع شاهين أن درجة الحرارة الصغري في وسط المدينة 7 و 8 درجات، فهي تنخفض في المناطق الأخري مثل التجمع الخامس والسادس من اكتوبر 6 درجات .

وأشار إلى أنه متوقع خلال الأيام القادمة سقوط أمطار من خفيفة الي متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الوجه البحري، و فرص ضعيفة بسقوط أمطار خفيفة يوم الاحد على القاهرة الكبرى.